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I-ne、Snowflake活用で「データで会話する組織」を目指して
2026/07/09 13:00
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より早く、正確に、患者ファーストな情報を──現場との対話から生まれた、副作用DBツール刷新の意義
2026/07/08 10:00
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ログ統合と高速分析で発見統制を強化、情報漏えいをリアルタイムでブロック―全体最適化を実現した CrowdStrike Falcon 統合基盤
2026/06/25 10:00
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アステラス製薬、医薬品製造の「逸脱」対応支援にマルチエージェントAI - 67%の工数削減効果
2026/04/13 07:00
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「さくら薬局グループ」在宅医療業務の効率化とITセキュリティ向上を実現
2026/02/04 15:00
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気になるアノ会社のIT部門は何をしている？ 第10回 SAP S/4HANAに移行してグローバル共通のシステム基盤を構築するシーメンスヘルスケア、その狙いとは
2025/09/08 09:05
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マイクロセグメンテーション技術で社内ネットワークの通信状態を可視化──東亞合成が見据える次世代のセキュリティ対策とは
2025/04/10 11:42
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ロート製薬の現場を変革する「改鮮隊」、kintone活用でデータ集計時間が24分の1に
2024/12/19 13:00
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ChatGPTベースの生成AIとRAGを全社員が活用する小野薬品工業の取り組みとは
2024/12/17 11:00
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中外製薬における創薬開発の期間短縮をコスト削減に向けた生成AI活用とは
2024/11/26 13:30
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アステラス製薬がパーソナライズされたCXを提供できるようになった施策とは
2024/11/26 07:00
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歴史ある産業ガス企業、大陽日酸 データドリブンカンパニーへの変革
2024/10/17 10:00
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販売管理システムをFujitsu GLOVIA OMで刷新―ベンダーと自社による共創開発が切り開く新たな可能性
2024/09/10 13:00
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NIBIOHNと大阪国際がんセンター、日本IBMが対話型疾患説明生成AIの運用開始
2024/08/27 06:00
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リフレクションとダイアローグで「自律型人材」を育む 第1回 経営層から始める組織改善──味の素ヘルシーサプライが対話アプリPractice活用で「関係性の質」を飛躍させる
2024/03/25 10:00
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生成AIは“触ってみる”から”活用する”へ-「Google Cloud Next Tokyo '23」開幕
2023/11/16 05:00
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大鵬薬品の人材戦略の要はスキルの可視化、次なる夢とは
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三鷹市役所、セミセルフレジの導入により接触機会を低減
2023/10/30 07:05
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ビジネスを成功に導く――VMwareのソリューション導入事例 第16回 ヘルスケアプロバイダーとしての新たな価値提供を目指し、VMware Cloud on AWSおよびVMware Cloud Foundationを活用した変革に対応できるハイブリッドクラウド環境を構築
2023/10/16 08:00
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“あったらいいなをカタチにする”小林製薬が「あったらいいなDX」を始動
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トップダウンで方向性を、ボトムアップで実現力を - 三菱ケミカルグループのDX 第4回 「Microsoft Power Platform」で全社の市民開発を活性化 - 4万9000人が利用
2023/07/13 09:00
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トップダウンで方向性を、ボトムアップで実現力を - 三菱ケミカルグループのDX 第3回 社内データサイエンスコンテストで得られた示唆と今後の可能性
2023/05/24 09:00
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