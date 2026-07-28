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「見て覚えろ」はもう限界――愛知県の精密加工メーカーがkintoneで実現した技術継承の仕組み
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旧グループウェア終了に伴うM365移行に際し、ネクストセットのアドオンを同時導入・運用開始――自社風土に合ったスムーズな活用を実現した日本農薬
2026/07/03 10:00
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「属人的・アナログ依存」から「効率的・データのフル活用」へ。ガス配送・点検にかかわる作業を進化
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不二製油、VISA申請や海外赴任手続きをkintoneで標準化 年間116時間・70万円を削減
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MTGが顧客情報基盤の統合を見据えAgentforce Serviceを導入─顧客応対・点検業務において月1,123時間以上の工数を削減
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「バンクなのに引き出せない」――サントリー、3万件の営業知見を生かす「AI軍師」とは
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洋菓子のモンテール、レガシー基幹システムをGeneXusでオープン化――工数削減とパフォーマンス向上を実現
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2026/03/25 07:00
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映像データの活用で課題を解決! 事例に学ぶ“現場DX” 第10回 物流の2024年問題待ったなし! 倉庫作業やバース管理における映像データを活用した現場DX
2023/10/23 09:00
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事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第267回 顧客満足の向上を AVD で実現 ！ タカラスタンダードが行った「見積提案システム」の AMM を活用したスムーズなクラウド移行
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