●締切が迫ったアンケート調査を4つセレクト!
マイナビニュース TECH+では随時、テクノロジーやビジネスに関連したアンケート調査を行っています。今回は特に、締切が2026年1月30日と間近に迫ったアンケートを4つセレクトしました。それぞれ抽選で20名様に「選べるe-GIFT」を3,000円分進呈します。複数のアンケートにご回答いただければ、その分抽選で当たる可能性もアップ。ぜひご協力のほど、よろしくお願いいたします。
【1】AI活用を前提とした次世代業務PCへの移行に関するアンケート
勤務先メールアドレス必須 2026年1月30日まで
●本アンケートでは、AIの活用に最適化したPCの導入計画について選択肢から選んでもらいます。「導入の割合」「導入にあたって重要視している要素」「期待している主な用途」などについて、ご回答いただけると幸いです。
締切は2026年1月30日です。勤務先メールアドレスでご回答いただいた方を対象に、抽選で20名様に「選べるe-GIFT」を3,000円分プレゼントします!
＞ ＞ 本アンケートの回答はこちらから!
【2】データ爆発時代に備える。効果的なデータストレージの活用に関する調査
勤務先メールアドレス必須 2026年1月30日まで
●本アンケートでは、ストレージの環境や課題についてお聞きします。「自社で利用中のデータストレージ製品やサービスのタイプ」「ストレージ環境における課題」「有効と考えられる機能」などを選択肢の中から選んでください。
抽選で20名様に「選べるe-GIFT」を3,000円分をお送りします。締切は2026年1月30日、対象は勤務先メールアドレスでご回答いただいた方です!
＞ ＞ 本アンケートの回答はこちらから!
【3】Windows Server 2016サポート終了に備えたサーバー更改に関するアンケート
勤務先メールアドレス必須 2026年1月30日まで
●2027年1月に予定されているWindows Server 2016サポート終了を踏まえた対応状況についてお聞きします。質問内容は「稼働中のサーバーでWindows Server 2016が占める割合」「どのような準備・検討を進めているか」などです。
勤務先メールアドレスでアンケートにご回答いただいた方から抽選で20名様に「選べるe-GIFT」を3,000円分プレゼント。締切は2026年1月30日なのでお早めに!
＞ ＞ 本アンケートの回答はこちらから!
【4】AI活用を前提としたWindows 11搭載PCへの移行に関するアンケート
勤務先メールアドレス必須 2026年1月30日まで
●本アンケートでは、AI PCの導入や期待について選択肢から選んでいただきます。「自社のPCのうち、Windows 10を使用している端末はどの程度か」「自社の業務において、AIの活用に最適化したPCの導入計画はあるか」などご回答ください。
2026年1月30日までにアンケート回答いただいた方から抽選で20名様に「選べるe-GIFT」を3,000円分進呈します! その際は、勤務先のメールアドレスをご登録ください。
＞ ＞ 本アンケートの回答はこちらから!
[PR]提供：デル・テクノロジーズ、マイナビ