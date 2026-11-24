熊本県、九州産交バス、NTTドコモビジネスは11月24日、自動運転バスを核とした交通ネットワークの強化と、半導体産業および半導体ユーザー産業の集積・発展による県内経済のさらなる活性化を目的とする包括連携協定を締結したことを発表した。

3者はこの協定を通じて、自動運転バスの社会実装による持続可能な地域交通の実現と地域産業の振興を推進する。

移動手段の確保と産業振興に自動運転が必要

熊本県では運転士不足などを背景に、地域における移動手段の確保が課題となっている。半導体産業や半導体ユーザー産業の発展を目指す中では、交通課題の解決に加え、産業振興の観点からも自動運転技術の社会実装が求められる。

3者はこうした状況の中、自動運転バスの実証実験を通じて社会実装に向けた取り組みを進めてきた。これまでの取り組みをさらに発展させ、交通ネットワークの強化と県内経済のさらなる活性化を図るため、新たな協定の締結に至った。

レベル4自動運転の社会実装に向けた検証に着手

3者は協定に基づき、自動運転バスの実証事業における令和9年度までのレベル4自動運転の社会実装と、その後の持続的な自走化に関する事項に取り組む。

また、熊本県内のバス路線への自動運転バスの実装や、自動運転バスの社会実装を通じた半導体産業および半導体ユーザー産業の発展に向けた取り組み、関係機関との緊密な連携と利用者の受容性向上などにも取り組む予定だ。