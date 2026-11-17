アステリアとフリーダムは11月17日、Osaka Metroの人事給与システム刷新に伴うデータ連携基盤に、アステリアのデータ連携ツール「ASTERIA Warp」が採用されたと発表した。フリーダムが同基盤を設計・構築し、2026年8月に本格稼働を開始したもので、100本を超える連携処理を自動化し、年間約3,700時間の作業・管理工数の削減を見込む。

既存の連携基盤を人事給与システムの刷新にも活用

Osaka Metroは、中期経営計画で掲げる「交通を核にした生活まちづくり企業への変革」に向け、経営基盤の高度化を進めている。その一環として、基幹システムを中心に、経営判断に必要なデータを横断的に収集・活用できる環境を段階的に整備してきた。

同社は2024年の会計システム刷新を機に、スクラッチ開発と手作業に依存していたシステム間連携のあり方を見直した。その結果、会計や人事給与などの基幹システムと各種業務システムを接続する標準的なデータ連携基盤として、ASTERIA Warpを採用した。

今回の人事給与システム刷新では、基幹システムとの連携に加え、既存システムから新システムへの段階的な移行が必要となった。そこで、アステリアとフリーダムが協力し、既存のデータ連携基盤を活用。刷新した人事給与システムと基幹システムとの連携を、同一基盤上に設計・構築した。 これにより、システムごとに連携機能を設計する作業や移行作業を抑え、既存資産を活用しながら段階的な刷新を進めたという。

システム連携イメージ

100本超の連携処理を自動化

構築した基盤では、人事給与システムと基幹システム間にある100本を超える連携処理を自動化した。アダプターの活用と連携処理の標準化により、スクラッチ開発と比べて開発リードタイムも大幅に短縮したという。

また、業務データの整理・統合や可視化、運用の自動化によって、目視確認などの作業を解消した。作業・管理工数は年間約3,700時間の削減を見込んでいる。

連携処理を画面上で可視化することで、開発・運用の属人化も解消した。将来のAI活用やデータ分析の高度化に対応できる、拡張性の高いシステム構造を整備したとしている。

アステリアとフリーダムは今後、ASTERIA Warpを中核とするデータ連携基盤を活用し、業務システム全体の可視化やさらなる効率化を進める。データクレンジングやガバナンスの整備にも段階的に取り組む。人事や会計などの業務データを統合・蓄積し、データ分析やAIの活用を通じて、経営判断に利用するデータ活用の高度化を目指す。