KDDIとKDDIスマートドローンは11月25日、関西電力送配電の協力により、11月24日にハッピーローソンタウン池田伏尾台店に常設したドローンポート「Skydio Dock for X10」を活用して関西電力送配電が管理する送配電設備を遠隔で点検する実証を実施したことを発表した。

今回の実証では、大阪府池田市で地域の見守りなどに使われているドローンを出動させ、伏尾台周辺の送配電設備を対象に平時の遠隔点検を実施した。さらに、地震などの災害を想定し、飛行依頼から約10分でドローンが現地上空に到着し、鉄塔部材の変形や送電線への樹木・飛来物の接触、電柱の被害状況などを調査した。

これにより、常設ドローンポートが平時の点検だけでなく、災害時の迅速かつ安全な初動把握にも有効であることが確認された。

KDDIとKDDIスマートドローンは平時と有事を問わずどこでも約10分でドローンが駆けつけられる社会基盤の構築を目指している。両社は今回の実証の成果を踏まえ、常設ドローンポートを地域の見守りやインフラ点検、災害時の状況把握など、さまざまな用途で活用できるサービスの提供につなげるとのことだ。

実証に使用したドローンポート

ドローンから撮影した鉄塔の点検映像

活用の機体が高まる常設ドローンポート

送電鉄塔や送電線の点検は、作業員が鉄塔まで移動して登り、多数の鉄塔部材を確認する必要がある。そのため、安全面の確保を目的とするドローンの活用が進んでいる。

一方、従来のドローン点検では、点検のたびに機体やバッテリーなどの機材を現地へ運搬し、離着陸の準備を行う必要がある。さらに、地震などの災害時には、道路の寸断や二次災害の危険性により、作業員が現地へ立ち入る前に設備状況を把握する手段が求められる。

こうした課題の解消に向けて、平時の点検から災害時の初動確認まで、地域に常設されたドローンポートを遠隔から機動的に利用できる運用の構築が進められる。常設ドローンポートの活用によって機材の運搬や離着陸準備が不要となり、移動時間や費用の削減も見込める。

ハッピーローソンタウン池田伏尾台店

平時・有事の両面でドローン活用の有効性を確認

今回の実証においては、関西電力送配電が飛行を依頼して、最寄りのハッピーローソンタウン池田伏尾台店の常設ドローンポートからドローンが離陸し、リアルタイム映像を配信するまでの一連の運用を実施した。その結果、自社でドローンを保有しなくても、実際の業務で活用できる体制であることが確認されたという。

また、送配電設備沿線の巡回や鉄塔の高所の確認業務を、常設ドローンポートから出動したドローンで実施。鉄塔周辺や送電線下の状況、配電設備の状態を映像で把握でき、平時の業務にもドローンが有効であることを確認した。

さらに、地震などの災害時を想定し、飛行依頼から約10分でドローンが現地上空に到着することにも成功。鉄塔の部材や基礎部分、送電線や配電線、電柱を撮影し、鉄塔部材の変形、送電線への樹木・飛来物接触状況、電柱の被害状況などを判別できる映像を取得した。これにより、作業員が現地に立ち入る前に、設備状況を迅速かつ安全に遠隔で把握できることが示された。