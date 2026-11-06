ERPパッケージの導入では、標準機能に業務を合わせる「Fit to Standard」が重視されている一方で、競争力に関わる業務をどう実現するかも重要な課題だ。

ビジネストランスフォーメーション事業本部 エンタープライズビジネス第五部 部長 阪本 武志 氏

2000年、日本総合研究所に新卒入社。JSOL発足後も一貫してSAPを中心とした基幹システム導入に携わり、製薬や食品・消費財業界を中心に27件のプロジェクトを経験。現在は部門長として約20名の組織運営を担いながら、自身もPMとして約200名規模の大型プロジェクトを統括している。

部長とPMを兼任し、最前線で組織とプロジェクトを率いる

JSOLでエンタープライズビジネス第五部の部長を務める阪本武志氏は、約200名規模となる大手食品・飲料メーカーのSAP ERP導入プロジェクトをPMとして統括し、標準化と競争力の両立に挑んでいる。外資系コンサルティングファームやメガSIerがひしめく市場で、JSOLはなぜ選ばれ、どのように大規模プロジェクトを牽引しているのか。その最前線に迫った。

──現在の担当業務や、社内での役割について教えてください。



阪本氏

:大阪本社でSAPビジネスを担うエンタープライズビジネス第五部の部長として、組織運営やメンバー育成、事業計画の推進を担っています。一方で現場の最前線にも立ち、大阪のお客さま向けのAMO責任者を務めながら、現在は東京の大手食品・飲料メーカーさまの基幹システム刷新プロジェクトでPMを務めています。

──部門長でありながら、ご自身が最前線の大型プロジェクトのPMを務めることには、どのような思いがあるのでしょうか。



阪本氏

:SAPを扱う私たちの部門は、JSOLの事業の大黒柱であり、そこに貢献しなければならないという思いがあります。同時に、現場から離れるのではなく、お客さまやメンバーと直接向き合いながら組織を運営できることが仕事のおもしろさです。最近は若手も増えてきたので、どのプロジェクトのどのポジションに置けば成長につながるかを考えながら、組織の成長とプロジェクトの成功を常にリンクさせています。

食品業界特有のサプライチェーンをどうひもとくか?

──現在担当されているプロジェクトの概要と体制を教えてください。



阪本氏

:20年以上にわたり、お客さまの業務に合わせて個別最適化されてきた基幹システムを、SAP ERPを中核とした新たなシステムへ刷新するプロジェクトです。

実は開始前、お客さまは「本当にパッケージで対応できるのか」という不安をお持ちでした。特に、コアコンピタンスである販売物流の領域です。そこで先行して、販売物流の領域だけを対象にプレ要件定義を実施しました。物流を担う部門長の方に「これならいけそうだ」という手応えを感じていただき、2026年4月に本格的にスタートしています。全体設計を経て、現在は約8カ月にわたる要件定義フェーズの真っただ中です。

──プロジェクトの規模はどのくらいなのでしょうか。



阪本氏

:お客さま、当社、関係ベンダーを含めて総勢約200名です。そのなかでJSOLは約70名体制で、販売物流、生産・調達、会計、インフラなどの領域を担当しています。また、配送や配車を司るTMS(輸配送管理システム)の領域は別のソリューションパートナーさまの担当です。

──旧システムには、どのような課題があったのでしょうか。

阪本氏

:20年以上前に構築された仕組みのため、当時の要件や設計思想を理解しているメンバーが少なくなり、システムの仕様や背景を把握することが難しくなっていました。さらに、会計・販売・生産などのシステムが分かれており、インターフェイスで連携しているものの、全社的な意思決定に必要な情報をリアルタイムに把握することが難しい状況でした。

──食品・飲料業界ならではの、システム上の難しさはどこにありますか。

阪本氏

:以前私が担当していた製薬業界などは、欠品を防ぐために在庫を確保したうえで出荷するビジネスでした。ただ、今回のお客さまである食品・飲料業界は消費期限の短いアイテムを扱います。在庫がない状態からスタートし、需要に応じて工場に製造を指示し、入庫後すぐにリアルタイムに出荷していく。さらに配送コストを抑えるため、トラックを満載にして効率的なルートで各所に届ける必要があります。

事業価値を軸に、標準化の範囲を見極める

こうした、短期間で需給・在庫移動・配車を一気通貫でつなぐ仕組みこそがお客さまのコアコンピタンスであり、システム実装の難易度が最も高い部分です。

──「すべてを標準化しない」という方針は、どのような経緯で決まったのでしょうか。



阪本氏

:実は、標準化を強く望んでいたのはお客さま自身でした。業務にシステムを合わせてきた20年前の仕組みでは将来の柔軟性に欠けると考え、パッケージの良さを最大限に引き出したいとお考えでした。

ただ、今回のお客さまの場合、消費期限の短い製品を適切なタイミングで届ける販売物流領域こそが、事業の競争力そのものです。そこで販売物流は、標準に寄せるところは寄せつつ、強みを生かすために足りないところは作り込む。一方で、生産・調達や会計などは業界標準のプロセスを積極的に活用し、運用負荷や将来の変更コストを抑える。この切り分けを、プロジェクトの開始前にお客さま側のPMやPMOの皆さまと議論を重ね、方針として掲げました。「すべてを標準化する」「すべてを作り込む」のどちらかではなく、事業価値の観点で見極めることがポイントでした。

──その方針は、プロジェクトのなかでどのように浸透していったのでしょうか。



阪本氏

:大きかったのは、キックオフでお客さまの役員の方が「これまで業務にシステムを合わせてきたが、それとは決別し、今後はシステムに業務を合わせる」とメンバー全員に呼びかけてくださったことです。経営層からのトップダウンの意識づけは、とても大事です。

多くのプロジェクトでは、Fit to Standardを掲げながらも「あれも欲しい、これも欲しい」となり、ふたを開けてみると標準に寄らなかった、ということが少なくありません。今回は、各領域のリーダーの皆さんが「どうすれば標準でできるか」という考えで動いてくださっています。正直に言えば、ここまでうまくいくとは思っていなかったので、良い意味での驚きでした。

ベンダーの壁を越え、安心して議論できる関係をつくる

その理由の1つは、お客さま側で各領域のリーダーを担っているのが、若手の課長や課長手前の方々であることです。他社では、現状の業務をよく知るベテランの方が中心になり、「今はこうだ」という話になりがちです。今回のリーダーの皆さんは、これから20年、30年と会社を背負って立つ覚悟で、トップの意向を正しく汲み取り、我々と同じ軸で要件を整理してくださっています。

──総勢200名、かつマルチベンダーという環境で、PMとしてどのようなマネジメントの工夫をされていますか。



阪本氏

:商流が異なるTMSのパートナーさまとも、定例会議だけでなく領域別のワークショップに相互に参加し合い、抜け漏れがないように協働しています。契約上は「ほっとけばいい」という見方もできるかもしれませんが、それではお客さまのためになりません。損得勘定抜きにお客さまのために何ができるかを考え、責任を持ってやり切る。これはJSOLならではの企業文化です。「誰が言ったか」よりも「プロジェクトとして何が最善か」を共通認識にすることを重視しています。

──ワークショップは、最初から順調だったのでしょうか。



阪本氏

本当の勝負はこれから──業界知見とチームの力で、基幹システム刷新を支える

:いえ、最初は変化への不安が先行し、反応が薄く議論が活発にならないこともありました。しかし、当社のメンバーがお客さまの不安を補うような資料を丁寧に作り、説明を重ねてくれました。そうするうちに、「この場では安心して意見を言える」という心理的安全性が生まれ、徐々に雰囲気が変わっていきました。今では、SAPの制約をお伝えしても「じゃあ、この制約のなかでどう使おうか」と、建設的な議論ができる関係性が築けています。

──現在は要件定義フェーズとのことですが、本番稼働に向けた今後の山場はどこになるとお考えですか。



阪本氏

:来年春からの設計・開発フェーズこそが本当の勝負です。お客さまから伺った課題やご要望に正しく対応しきれるのか。テストを通じてシステムが本当に正しく動くのか。そして何より重要なのが、ユーザー教育です。今はまだ画面を紙芝居形式でお見せしている段階ですが、実際に触れ始めると、新たな不安や疑問が必ず出てきます。それをいかに和らげ、本番稼働後の確実な運用につなげるか。ここからが我々の腕の見せ所です。

その先に目指すのは、必要な情報が必要な人にリアルタイムで届き、全社が同じデータを見ながら迅速に意思決定できる環境です。需給計画ソリューションのSAP IBPも活用し、需要予測や生産計画の精度向上にもつなげていきます。単なるシステム刷新で終わらせず、お客さまの経営変革を支える基盤にしたいと考えています。

──今回のプロジェクトで、JSOLの強みが発揮されていると感じるのはどんな場面ですか。



阪本氏

:1つは、食品・消費財業界向けのソリューションアセットである「J-Model CP」を活用し、標準だけでは難しい要件に柔軟に対応できている点です。

そしてもう1つは、業界を知るメンバーの存在です。実は、業界知見がありSAPの技術にも明るいメンバーが、たまたま私の同期でした。三顧の礼ではありませんが、ことあるごとに「楽しいよ、一緒にやろうよ」と口説き倒して、仲間になってもらいました。同業他社で苦労してきた経験が血肉になっているので、彼の言葉はお客さまに深く響くのです。横で聞いていても、かっこいいです。プレ要件定義でもお客さまの不安に的確に応えてくれました。システムを知っているだけでなく、業界を知っていることが当社の大きな強みです。

──名だたる外資系ファームや大手SIerが競合になるなかで、JSOLでSAPのPMを務めるおもしろさはどこにありますか。



阪本氏

:当社はSAPを扱う巨大企業と比べれば規模は小さいかもしれません。しかし、誰もが知る大手企業の基幹システム刷新において、プライムベンダーとして直接お客さまと向き合い、予算、体制、スコープなどプロジェクト全体に責任を持って推進できます。

そのぶんプレッシャーは大きいですが、一人で抱えるわけではありません。今回も、二人三脚で動いてくれるPLとは毎日のように話していますし、PMOの皆さんにも助けられています。「私」ではなく「我々」で難局をクリアし、お客さまに価値を提供できたときの達成感は何物にも代えがたいですね。若いうちから大きな裁量を持ち、自ら考え、意思決定しながら成長できる環境は、JSOLならではの魅力だと感じています。

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