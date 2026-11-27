クラウド化を進める企業が直面する「稟議・申請業務の壁」

日本企業のクラウド活用は、近年大きく伸びている。Google Workspaceなどが導入され、場所を選ばない働き方ができるようになってきた。同時に、紙の書類を回覧して押印する文化も薄れてきている。しかし稟議書や経費精算書などの申請・承認業務がクラウド上でスムーズに回るまでには至っていない、という企業も多いのではないだろうか。

電子書類ではあるが、Excelなどで作成されたドキュメントを添付ファイルとして回覧している、一部に紙書類が残っている、複数の方式が併用されているなど、複雑な環境になってしまっているケースも少なくないようだ。

もちろん、Google Workspaceを活用して社内でドキュメントを回覧することは可能だ。しかし日本企業が求める承認フローである「多段階承認」や「条件別の自動分岐」には対応しておらず、上長不在時に業務をスムーズに進めるための「代理承認」機能もない。また組織変更に自動的に対応するような機能も用意されていない。

Google Workspaceの標準機能に運用を合わせようとすると、かえって使い勝手が損なわれることから、従来の方式を継続している企業も少なくない。標準機能では対応できない場合、別途システムを導入する必要があるものの、コストが課題となり、検討が進まないケースもあるだろう。こうした状況を改善するために提案したいのが、サテライトオフィスがGoogle Workspace利用企業向けに提供するアドオン「サテライトオフィス・ワークフロー for Google Workspace」だ。

日本の組織が求める複雑な承認ルートを内製化できる

サテライトオフィス・ワークフロー for Google Workspaceは、Google Workspace上でポータルサイトを作り、そのガジェットとして使う形のワークフローだ。日々の業務で利用するGoogle Workspaceからシームレスにアクセスでき、ログインし直す手間がない点が大きな特徴だ。

そして、日本企業らしい文化を保ったまま、無理なく低コストでクラウドワークフローへと移行するためのツールとして設計されている。

まず階層的組織に対応している。直属の上長から部門長へとエスカレートする多段階承認や、課長承認前に部長が承認したらOKとする飛越承認といった、階層的組織を前提とした運用も可能だ。組織情報はCSVで読み込ませることもできるが、Google Workspaceユーザー情報やサテライトオフィス・シングルサインオンの情報と連携もできるため、組織変更があった場合に権限情報などの修正と併せて無理なく反映させられる。

一般的なルートは「申請→承認→承認→決裁→閲覧→アーカイブ」という形で処理されるが、否認や差し戻し、再申請にも対応する。さらに、1人が複数の部署や役職を兼務する場合にも対応できる「兼務機能」、あらかじめ設定した代理者が一時的に申請・承認業務を行う「代理申請・代理承認機能」、グループ単位で全員一致や代表者のみ対応などが設定できる「グループ承認機能」、設定期日を迎えると承認されたことになる「自動承認機能」と、一般的な日本企業の組織で必要となりそうな承認機能を網羅している。金額や条件による自動分岐、複数人による合議など、多彩な機能がそろっている点も魅力的だ。

さまざまな承認方法に対応しているとなるとフロー作成が難しそうに思えるかもしれないが、GUIでフロー作成ができる「ワークフロー作成ビルダー」が用意されている。日本語でプロセスタイトルを付け、用意された設定項目から選択していくだけで複雑な承認ルートも作成できるため、非エンジニアでも無理なく対応できるはずだ。

組織情報を読み込んでルート作成に利用可能

複雑な承認ルートもGUIで簡単に作成できる

豊富なテンプレートとGUIで、見た目にも満足できる使いやすいフォームを実現

申請書の種類や見た目も多彩だ。標準テンプレートとして一般的な業務に必要となる申請書があらかじめ用意されており、これを編集する形で自社にマッチしたものにカスタマイズできる。ゼロからの作成もドラッグ＆ドロップで操作できる「フォームレイアウトビルダー」を利用すれば簡単だ。

従来の書式の再現や押印の再現などを工夫すれば、導入もスムーズになる。現場が変化に対応する負担を抑えながらクラウドワークフローへ乗り換えられるだろう。印刷用レイアウトを整備する機能も備えているため、紙として残す必要のあるドキュメントへの対応もしやすい。

申請書を簡単に作成・カスタマイズできるということは、従来形式からの乗り換えを内製化しやすいということでもある。社内に100件程度存在するワークフローなどの移行を社内対応できた導入事例もあり、大量の資産を抱えて移行負荷の大きさに不安を抱いている企業にこそ使ってもらいたいアドオンだ。

新規業務の開始や法令変更への対応などで部分的な変更や新規申請書が必要になった時にも、社内で手早く対応可能だ。また、1つの申請書にバリエーションを持たせることもできる。例えば、外国人従業員が働く現場では多言語版を用意したり、幅広い年齢層やITリテラシーに配慮した簡易版を作成したりすることが可能だ。状況に合ったフォームを用意することで、管理側と現場側、双方の負担軽減にもつながる。

管理者はオペレーションログとして利用状況を確認したり、申請書の検索や検索結果をエクスポートしたりすることが可能だ。使いづらそうなもの、使われていないものなどをピックアップした整備にもつなげられる。

フォームの整備が容易であることが現場にも浸透すれば、新たな申請書の作成や既存フォームの改修が必要な場合に、現場から要望を出しやすくなるだろう。そうして必要なものがわかりやすい形でそろえば、問い合わせの減少も期待できる。実際に導入した企業では、ワークフローに関する問い合わせが年に10件もないほどになっている例もあるほどだ。

フォームもGUIで簡単に作成できる

印影表示など既存書類に見た目を似せた書類作成もしやすい

申請者も承認者も快適なワークフローで現場業務をサポート

管理者だけでなく、現場ユーザーにとっても快適なワークフローになるはずだ。ポータルサイトに組み込まれるガジェットであるため、スマートフォンやタブレットなどからもポータルサイトを使う延長で利用できる。自宅はもちろん、外出先での承認作業もできるようになっているため、業務が滞らず、承認作業のためにオフィスに戻る必要もない。

申請書はプルダウンメニューでカテゴリー分類できるため、必要なものが探しやすい。1画面に並んだ複数の申請書をまとめて承認することも可能だ。承認待ち・回覧待ち一覧の表示もできるため、自分の関係する書類の現状も把握しやすい。申請書の全文検索と、検索結果のエクスポートにも対応する。

申請書には添付ファイルをつけられるが、このファイルをGoogleドライブビューアーやマイクロソフトオフィスビューアーを利用して直接確認できるのもありがたい。さらに申請書内でのディスカッション機能とコメント機能も用意されているため、疑問の確認や注意、添付ファイルの追加要求などもスムーズに行える。

承認業務をスムーズにする機能も充実している。まず申請があった場合にはGoogle Chatで通知を受けられるため、早い段階で気づきやすい。一定期間に承認がない場合にシステムが催促メールを送信する機能もあり、後回しにしたまま忘れてしまったという心配もない。さらにGmail内で申請書を確認し、承認する機能もあるため、通知確認後にワークフロー画面を開くという手間も不要だ。

申請者も、申請書作成時に名前やメールアドレス、役職などを自動入力できる機能などを利用して快適な入力作業ができる。Suicaなどの交通系ICカードの利用履歴を取得する機能もあり、手作業で入力する部分を極力少なくできるのも嬉しい。

添付ファイルの内容確認もブラウザ上で手早く行える

アドオンを組み合わせて低コストでDXを促進

サテライトオフィスでは、このようなアドオンを1つにつき、1ユーザーあたり月額220円（税込）で提供している。今回紹介したサテライトオフィス・ワークフロー for Google Workspaceの場合、ポータルを作成する「サテライトオフィス・ポータル」と組み合わせて利用することになり、組織情報を利用するならばサテライトオフィス・シングルサインオンとも併用することになる。これらは全アドオンが利用可能な1ユーザーあたり月額660円（税込）のプランを利用するのがお勧めだ。

自社の承認ルートが作成できるのかを確認するためには、30日間の無償トライアルを利用してほしい。さらに実際の導入にあたってサポートが必要な場合にはセットアップサポートやコンサルティング、現地教育サービスなども用意されている。検討段階から活用まで、幅広い相談に対応してくれる。

本連載ではサテライトオフィスの多彩なアドオンを順次紹介していく。次回はGoogle Workspace上から利用できるクラウドドキュメント管理機能「サテライトオフィス・ドキュメント管理 for Google Workspace」を紹介予定だ。

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