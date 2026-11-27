ソニーネットワークコミュニケーションズがGPUクラウド市場へ新規参入する。2027年3月の正式サービス提供開始に向け、まずはNVIDIA「B300」やAMD「MI350X」といったGPUを基盤(ボード)単位で一定期間無償で提供するトライアルプログラムを、11月26日から受付開始した。

このサービスの対象は日本国内に所在する、AIモデルの追加学習やチューニング、推論処理といった技術検証を行う法人・研究機関。今回のトライアルは特設サイト内の応募フォームより申し込め、利用料金は無料。

トライアルプログラムでは、生成AIやLLMの技術検証・チューニングを行う企業を対象に、最上位クラスGPUである前出の2種類を、ボード単位かつ一定期間無償で提供する。他のテナントからのデータ処理負荷影響を受けない完全隔離された環境を確保し、「周囲の干渉を気にせず必要な計算リソースを利用できる」という。

自社データや自社モデルを用いた実効パフォーマンスの測定を通じて、ユーザーが自社用途(推論処理やチューニング)における各環境の適性や操作性を手軽に評価・確認でき、AIモデルの特性や処理用途(言語処理、画像解析、推論処理など)に応じて、試したいGPUを選んで検証できるようにした点も特徴。「将来の本格導入に向けた失敗しないGPU選びをサポートする」としている。

初期構築の手間を省いて、すぐに利用できる検証環境であることもうたっており、専門的なサーバー構築や初期設定(Kubernetesなど)は不要。Dockerなどのコンテナイメージを指定するだけで、開発者・技術者がすぐに自社モデルや自社データを持ち込み、開発・検証をはじめられる運用環境を整えた。

無償トライアルの提供期間は2027年1月5日～2027年2月26日を予定しているが、具体的なスケジュールはGPUによって異なる場合があるとしており、特設サイトで最新のスケジュールや詳細条件などを案内するという。

なお、利用にあたっては条件や事前審査があるほか、受入枠にも限りがあり、応募・申し込みの状況によっては、希望する時期に添えない場合や、提供を見送る場合があるとのこと。また、利用終了後はWebアンケートへの回答も必須となる。

ソニーネットワークコミュニケーションズがGPUクラウド市場に参入する背景には、世界的なAIモデルの進化や、国内企業におけるAI活用の普及がある。

同社は、AIの実運用の中心となるのは、既存の基盤モデルを企業が自社システムやサービスへ組み込む推論処理や、自社データを用いたモデルのチューニング領域であり、継続的な利用によって発生する「『トークン』あたりの生成コスト効率が、サービスの採算性や事業成長を左右するきわめて重要なテーマ」と見ている(トークンとは、AIにおけるデータの基本処理単位のこと)。

言語処理や画像解析、推論処理といったタスクの特性ごとに適するGPUは異なる。しかし国内では、複数メーカーの最新GPUを同一環境で手軽に比較・検証できる選択肢は乏しく、自社環境での検証にも多額の設備投資や継続的な運用コストがかかること、専門的な構築ノウハウが必要なこと、さらに長い調達リードタイムも課題だったという。

ソニーネットワークコミュニケーションズは、これまで長年培ってきた通信インフラの技術や運用ノウハウを活かし、AIインフラ事業への本格参入をめざしている。「企業が推論処理におけるトークン効率を最大化し、自社に最適なアーキテクチャを見極められる場」として、トライアルプログラムでGPU環境を検証しやすくする。