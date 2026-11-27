DXやAI活用が加速するなか、企業が持つデータをどう生かすかが重要になっている。そのために欠かせないのが「どのような形でデータを蓄積するか」という視点だ。将来的な分析やAI活用まで見据え、データ同士を柔軟に関連付けて活用できる基盤づくりが求められている。

では組織に蓄積されたデータを営業活動につなげていくためには、どのような基盤が必要なのか。株式会社マイナビ(以下、マイナビ)のコンテンツメディア事業本部では、将来の活用を見据えてSFAのあり方を見直すなか、事業や業務の変化にも対応できる柔軟な情報基盤を求めていた。その構想に合致したのが、SALES GO株式会社(以下、SALES GO)が提供するSFA「GoCoo!(ゴクー)」と、その根幹にある「リレーショナルデータベース」だった。

将来の事業変化を見据えた基盤づくりでは、何を重視すべきなのか。また自由度の高い仕組みを実際の業務へ落とし込むうえで、どのような試行錯誤があったのか。SALES GO 代表取締役社長の内山雄輝氏と、マイナビの曽我則幸氏に話を聞いた。

(左から) SALES GO株式会社 代表取締役社長 内山 雄輝 氏、株式会社マイナビ 執行役員 コンテンツメディア事業本部 事業本部長 曽我 則幸 氏

「安くしたい」だけではない、SFA刷新に踏み切った理由

──まず、従来のSFAからリプレイスを検討した理由を教えてください。

曽我氏： 一番大きかったのは費用です。私たちはSFAを商談の進捗管理だけでなく売上や利益の管理にも利用していたため、ライセンス数の増加や上位プランの契約によって、ランニングコストが年々増えていました。もう一つは、長年にわたるカスタマイズでシステムが複雑化し、マイナビ独自の設計になっていたことです。そうした状況も見直したいと考えていました。

内山氏： 大手SFAは豊富な機能と実績があり、製品としては優れていると思います。ただ、そのすべての機能を必要とする企業ばかりではありません。本来SFAは営業担当者だけでなく、関係する社員が情報を入力し、共有するためのものです。ライセンス費用が高いからと利用者を制限してしまっては、SFA本来の価値を生かしきれない可能性があります。

曽我氏： そうですね。ただ、安くなれば何でもよかったわけではありません。刷新にあたりいくつかのサービスを比較しましたが、費用面ではどの候補も従来のSFAより高くならない見込みでした。そこで、価格以外の部分も含めて比較することにしました。

6社を比較、GoCoo!選定の決め手は「データ構造」

──複数の候補から、GoCoo!を選んだ決め手は何だったのでしょうか。

曽我氏： 一番重視したのはデータの構造です。今ある機能や価格だけでなく、将来、組織やビジネスモデルが変わったときにどれだけ柔軟に対応できるかを考えました。事業の進め方は毎年同じではありませんし、AIの活用も含め数年後に何が必要になるかを正確に予想することはできません。だからこそ、最初にデータをどう持つかが大事だと考えたのです。データ基盤はいわば建物の「基礎工事」のようなもの。将来どのような機能やツールが必要になっても対応できるよう、柔軟な土台を作っておきたいと考えました。

──候補製品について、データ構造をどのように比較し、最終的にGoCoo!を選んだのでしょうか。

曽我氏： 比較したサービスは6社です。内部のデータベース設計そのものを開示してもらえるわけではないので、こういうデータを持たせたい、将来こう変えたいという具体的な条件を伝え、回答から設計の考え方を見ていきました。

営業プロセスの標準的な形があらかじめ決まっていて、その枠内でだけ設定を変更できるという仕様も、それはそれで合理的です。ただ、私たちはもっと根本の部分から設計したかった。最終的にGoCoo!を選んだのは、営業管理に必要な機能を備えながら、扱うデータの種類やデータ同士の関係性を業務に合わせて設計できると判断したからです。

株式会社マイナビ 執行役員 コンテンツメディア事業本部 事業本部長 曽我 則幸 氏

内山氏： 実際、マイナビが求めていたデータ構造はかなり複雑でした。一般的な商談管理だけでなく、外部システムとの連携や複雑な承認・集計にも対応できるよう、複数のデータを結び付けて処理できるデータ構造が必要でした。

データを「つなげて」生かす、GoCoo!のリレーショナルデータベース

──そうした複数のデータを関連付けて扱ううえで、GoCoo!の特徴となるのが「リレーショナルデータベース」ですね。これはどのような仕組みなのでしょうか。

内山氏： 企業、担当者、商談、商品、契約、活動履歴など、種類の異なるデータを分けて管理し、それぞれを関連付ける仕組みです。GoCoo!では一つの企業に複数の商談があり、一つの案件に複数の担当者や商品がひも付くといった複雑な関係にも対応できます。こうしたデータ同士の関係を業務に合わせて設計し、関連付けたデータを集計・管理できることが特徴です。

曽我氏： マイナビでは、顧客や商談などのデータごとに細かなルールがあり、それらを組み合わせた計算も必要です。GoCoo!では、どのデータをどう扱い、ほかのデータとどう関連付けるか、計算結果をどこに記録するかといったことを画面上で設定できる点も評価しました。ただ自由に設計できる分、自社の業務にとってどのようなデータ構造が最適なのかを自分たちで考える必要があります。

内山氏： そのとおりです。標準的なデータ構造を持つ製品には、外部サービスと連携しやすいという利点もあります。しかし、GoCoo!は自由設計だからこそデータ同士をどう関連付け、どのようなルールで運用するかまで設計する必要があります。

──一方で、そうした自由なデータ構造は、長期的なデータ活用にどのようなメリットがあるのでしょうか。

曽我氏： 大きなメリットは、将来利用するシステムやツールが変わっても蓄積したデータを柔軟に活用できることです。データをほかのシステムと連携できる状態にしておけば、必要なデータを加工したり、ほかのデータと組み合わせたりしながら、用途に応じて活用できますよね。

内山氏： 今後を見据えると、元となるデータの持ち方は重要です。データをただ蓄積するのではなく、データ同士の関係性を整理しておくことで、さまざまな分析やAI活用につなげることができます。

SALES GO株式会社 代表取締役社長 内山 雄輝 氏

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GoCoo!導入で直面した課題、両社が重ねた試行錯誤

──選定後、2026年1月に移行準備が始まり、９月の導入に至りました。実際の進行はいかがでしたか。

曽我氏： 正直に言えばかなり大変でした(笑)。特に難しかったのは、従来のSFAで行っていた業務のうち、どこまでをGoCoo!で再現し、どこからやり方を変えるのかを整理すること。私たちのSFAには長年のカスタマイズによってさまざまな機能や設定が追加されており、現場ではそれらをできるだけ従来と同じ形で再現しようとしていました。

ただ、大きな業務の流れと目的が変わらなければ、操作や処理の手順は多少違っても構わないと考えていました。そのあたりの認識を両社で十分にそろえないまま、個々の要望への対応を進めてしまった結果、プロジェクト自体は困難を極めました。

内山氏： そこは私たちにも反省があります。いただいた要望に一つずつ応えることを優先し、業務全体を見ながら「何を残し、何を変えるのか」を整理しきれていませんでした。すべてを従来どおりに再現しようとすると、結局は前のSFAと同じものを作る話になってしまう。最初に業務や要件を整理し、何を優先して実現するのかを明確にすべきでした。

──技術面ではどのような課題があり、それに対してどのように改善を進めたのでしょうか。

内山氏： 大きかったのは処理性能です。GoCoo!では複雑なデータの関連付けや集計が可能ですが、関係が何階層にも重なり、大量のデータを処理すると計算負荷が高くなります。マイナビの複雑なデータ構造や外部システムとの連携を実現していく中で、実際の環境で動かしてみると、想定していた処理速度を維持できないケースが出てきました。そのためプログラムの改修やインフラの増強など、安定稼働に向けた対応を進めました。

曽我氏： プロジェクトの後半まで問題は残っていて、データを登録できない、画面が開かないといった問題が起きていましたね(笑)。

内山氏： 課題が重なるとすべてが「最優先」に見えてしまいます。そこで、どこを先に直し、何を後に回すのか、優先順位を整理しながら対応しました。曽我さんと私も直接やり取りし、プログラム側とインフラ側の両面から改善を重ねました。９月に従来のSFAからGoCoo!へ移行した後も改善は続けています。

SFA刷新で得た学びを、次の改善とデータ活用へ

──今回の導入経験から得た学びと、それを今後どのように生かしていきたいか、それぞれお聞かせください。

曽我氏： まず、乗り換えには想像以上に負担がかかるということです。私が「切り替えよう」と言い始めたのは約2年前ですが、既存の設定や業務フローの見直し、データ移行など実際の移行までには多くの時間と労力がかかりました。担当者にとっては乗り換えに踏み切る心理的なハードルも高いと思います。

今回特に感じたのは、導入前に業務の目的を整理し、「何を残し、何を変えるのか」を明確にしておくことの重要性です。自由度の高い製品ほどベンダーに任せきりにするのではなく、導入する側も主体的に判断する必要があると感じました。

内山氏： マイナビの複雑な要件に向き合ったことで、データの集計や処理性能、外部連携など製品として改善すべきところが明確になりました。さらに、導入時のやり取りを基にAIを使った導入支援の仕組みも試作しました。実現したい業務を読み込ませるとAIが仕様を整理し、GoCoo!でどう実現するかを提案する仕組みです。

曽我氏： 実際に私たちの要件を読み込ませると、「ここはできる」「ここはできない」といったことまで示してくれました。そのAI、あと1年早く作ってほしかったですね(笑)。

内山氏： 本当にそうですね(笑)。ただ、最近のAIの進化があったからこそ実現できた仕組みでもあります。今後はこうした仕組みも活用しながら、導入や運用変更の負担を減らしていきたいと考えています。

──最後に、今回の導入を踏まえ、今後GoCoo!や蓄積したデータをどのように活用していきたいか、それぞれお聞かせください。

曽我氏： まだ足元には課題が残っているため、本格的な活用はこれからです。まずは蓄積した情報を実際の業務で生かせる状態にしていきたいですね。例えば、見積書や申込書を作るために別の場所へ同じ情報を入力する手間を減らしたり、蓄積したデータを分析や意思決定に活用したりと、営業活動の効率化や高度化につなげていきたいです。

内山氏： マイナビのデータ基盤は整ってきたので、今後はAI活用も考えられます。もちろん社内規定など確認すべき点はありますが、今回一緒に課題へ向き合うなかで得た知見も生かしながら、蓄積したデータをさまざまな業務やAIにつなげていきたいですね。また、今回得た知見は今後のGoCoo!の製品・導入支援の改善にも生かしていきたいです。

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