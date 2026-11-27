AIインテグレーターのKDDIアイレットは11月27日、データインテリジェンスプラットフォーム「Databricks」の導入と活用を支援するサービス「AIDD MVP for Databricks」の提供を開始することを発表した。

Databricksの環境導入から、企業のデータを使ったAI / BI ダッシュボードとGenie（日本語で質問できるデータ分析機能）の構築までを最短1カ月で提供する。

同サービスでは、データ基盤にとどまらないDatabricksの活用を、ユーザー自身のデータで検証できるという。オプションとして、Databricks上で動く業務アプリをAI駆動開発で構築も可能とのことだ。

「AIDD MVP for Databricks」の提供を開始する

自社データを使ってダッシュボードと自然言語による分析環境を構築

Databricksはデータの蓄積や分析、AIアプリやAIエージェントの開発までを一つの基盤上で行えるプラットフォーム。KDDIアイレットによると、データ基盤以外の具体的な活用方法が分からない、自社データを使った実際の動作を確認しなければ社内で導入の必要性を説明できない、といった課題を抱える企業もあるという。

新サービスではこうした企業に対し、企業が検証したいユースケースを絞り込んだ上で、必要なデータをDatabricksに取り込み統合する。そのデータをもとにAI / BI ダッシュボードと、日本語で質問できるデータ分析機能「Genie」を構築。

DatabricksのワークスペースやUnity Catalog、アクセス権限の設定といった環境構築にも対応。各機能の利用方法を説明するとともに、業務アプリやAIエージェントの開発など活用方針まで提案する。

サンプルデータではなく自社データを使用するため、ユーザーは具体的な業務を想定しながらDatabricksの活用可能性を検証できるとのことだ。