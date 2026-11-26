燈は11月26日、SWCCと共同で、電線・ケーブルおよび接続部の設計業務をAIで自動化・支援する技術の実証を行ったと発表した。購入仕様書と過去の参考設計を基に、AIが設計図となる部品構成を作成する仕組みを検証し、過去の実績設計に対して約94％の再現率を確認したとしている。

仕様書と過去の設計から部品構成を自動作成

電線・ケーブルの設計業務では、過去の類似事例を探す手間や、設計ミスによる手戻りが発生しやすく、作業が熟練者に依存しがちだった。また、設計に付随する業務にも技術者の多くの工数を要していたという。両社は、こうした課題をAIで解消できるかを検証するため、今回の実証に取り組んだ。

実証では、過去の設計データと購入仕様書をAIに学習・解析させ、設計図の自動作成と人によるレビューを組み合わせた業務フローを構築した。

AIは、購入仕様書と過去の参考設計から特徴を読み取り、各部品の継承や差し替え、追加、削除、数量の調整を行って部品構成を作成する。作成した部品構成を過去の実績設計と照合した結果、約94％を正しく再現できたとしている。

判断が曖昧な項目は人がレビュー

今回構築した仕組みでは、AIが確実と判断した項目だけを自動で確定し、判断が曖昧な項目は人によるレビューに回す。これにより、誤った内容が自動的に確定されることを防ぐ。

レビューで確定した正解データを蓄積することで、AIが自動確定できる範囲が段階的に広がる。過去の設計データから判断ルールを機械的に抽出できることも確認しており、他製品にも同様の手順を展開できる見込みだという。

燈とSWCCは今後、AIによる設計自動化の対象となる製品範囲を広げるとともに、実業務での使用感の検証を重ね、設計支援システムとしての本格的な開発を目指す。将来的には、問い合わせ対応から設計、出図までを一貫して支援することで、設計時間の短縮や技術者の負荷軽減につなげるとしている。