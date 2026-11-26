アクティオ、熊谷組、パシフィックシステムは11月25日、シールドトンネル工事で資機材を運ぶ軌道装置動力車(バッテリー機関車)の自動走行システムを共同開発したと発表した。作業開始時にオペレータが実際に走行した際の操作をPLC(Programmable Logic Controller)へ記憶させ、停止や加減速を含めて自動的に再現する。

オペレータの「教示走行」をPLCで再現

開発の背景には国土交通省が建設現場の省人化を進める「i-Construction 2.0」の主要施策である「施工のオートメーション化」がある。シールド工事で繰り返し発生する資機材搬送を自動化し、現場の省人化や作業負荷の低減につなげる。

シールド工事では、資機材を軌条上のバッテリー機関車で搬送する。掘進が進むにつれて搬送距離が延びるほか、走行経路にはポイント、勾配、曲線などがあり、運転者が状況に応じて停止・加減速する必要がある。

今回のシステムでは、始業時に運転者が実際の軌道を走る教示運転を実施。その際の走行距離や操作を自動運転用PLCに記憶し、再現プログラムとして自動走行させる。対象車両にはアクティオが保有するニチユ製の6tデジタルサーボ式機関車「BL6-H-DS」を使用する。

始業時に人が実車で運転することで、その日の軌条や周辺状況を確認できるのも特徴となっており、自律走行技術だけで完全に経路を判断するのではなく、人が安全を確認した走行を忠実に再現する方式とした。

既存の制御部を自動運転向けPLCへ載せ替えた。機関車側PLCには8段階の速度レンジを設定し、自動運転側では距離データと教示運転時の時間データを使い分けながら、1秒間隔で処理する。

機器構成

QRコードで停止位置を二重確認、現場試験にも成功

開発では安全性を確認するため、段階的に試験を実施。工場内ではまず機関車を架台に載せて車輪を浮かせた状態でPLC間の通信や入出力、加速・減速・停止動作を確認。その後、全長約55メートル、最急勾配5%のテストコースで、10トンの被けん引車を連結して走行試験を実施した。

試験当初は停止位置に大きな誤差が発生したものの、原因究明と対策を重ね、計4回の試験でシステムの妥当性を確認したという。

現場実走試験の様子

自動制御とは独立した物理的な安全対策も用意した。RFIDとコードリーダーを施工中のシールドトンネルで比較した結果、読み取り結果が良好だったコードリーダーを採用。教示走行区間の両端にQRコードを設置し、自動走行時に車両がQRコードを越えても停止しなかった場合には非常停止をかけ、逸走を防止する。

さらに、施工中のシールドトンネルに設けた約100メートルの走行区間でも実走試験を実施した。途中には分岐と半径100メートルの曲線がある環境で、加減速や両端の停止位置を再現できることに加え、コードリーダーによる非常停止機能が正常に動作することを確認した。

今後は被けん引車を連結した状態での走行試験を進めるほか、すでに開発済みの「AI軌道装置接近警報システム」と連携し、安全機能を強化する。本格導入に向けては、自動走行時の完全な立入禁止措置や、万一の暴走に対する安全策などの課題を検討する。