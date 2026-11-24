三井倉庫ロジスティクス、いすゞ自動車、ZEROBILLBANK JAPAN、東芝、トランストロン、LOZIの6社は11月24日、ドライバーの荷待ち・荷役時間を自動で記録する実証実験を開始した。車両の位置・走行データと物流現場の検品・受領データを連携させ、輸送から荷待ち、荷役までに要する時間を可視化する。

車両の位置情報と現場の検品データを連携

実証は、三井倉庫ロジスティクスが運営する2カ所の物流拠点で、複数の輸送ルートを対象に行う。システムが取得した時間と実際の物流オペレーションとの差を比較し、データの有効性を検証する。

実証では、いすゞの「MIMAMORI」とトランストロンの「ITP-WebService」が取得する車両の位置・走行データを、ZEROBILLBANK JAPANとLOZIの物流管理システム「Trace Ledger」と連携させる。共通の商用車情報基盤「GATEX」上で各システムをつなぐ。

荷積みでは、作業前の検品時にQRコードを読み取った時刻を荷役開始、作業後にドライバーが完了確認の電子サインを入力した時刻を荷役終了として記録する。車両が登録地点へ到着してから荷役開始までを荷待ち時間とみなし、作業時間と合わせて所要時間を算出する。

荷積みの流れ

荷卸しでは、車両の停車・走行情報と納品先担当者の受領確認サインを組み合わせ、荷役時間と、それまでの待機時間を算出する。

荷卸しの流れ

ブロックチェーンで企業間のデータ共有を担保

取得したデータは、東芝のエンタープライズ向けブロックチェーン「DNCWARE Blockchain+」で管理・共有する。

荷主、倉庫、運送事業者、荷受人が荷物の状況を把握できるようにし、複数企業にまたがるデータの透明性を確保する。

2024年4月から段階的に施行されている改正物流効率化法では、荷主や運送事業者に荷待ち・荷役時間の把握・削減と、適正な対価の支払いが求められている。6社は実証を通じ、計測精度や現場運用への適合性を確認し、物流オペレーション全体の効率化につながるサービスの開発を目指す。