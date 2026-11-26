YCC情報システムとNTTドコモビジネスは11月26日、YCC情報システムが、AIによるログ分析とセキュリティアラートへの自動対処を組み合わせた「AI SOC」を導入し、同月から本格運用を開始したと発表した。セキュリティ担当者の経験やスキルに過度に依存しない、24時間365日の監視・対応体制を構築したという。

AIによるログ分析とSOARによる自動対処を一体化

AI SOCは、NTTドコモビジネスが提供するセキュリティサービス。同社が独自開発したログ分析用AIエージェント「AI Advisor」と、Microsoft Sentinelの運用をマネージドサービスとして提供する「マネージドSOAR」を組み合わせている。

AI SOCのイメージ

AI Advisorは、エンドポイントやネットワーク、認証などの大量のログを横断的に分析する。NTTドコモビジネスによると、従来の人手を中心とした作業では1～2時間かかっていた相関分析を約10分で行い、攻撃の全体像や影響範囲などを特定できるという。

脅威を検知した場合は、あらかじめ定めた対処手順を実行する「Playbook」を用いて、マネージドSOARが自動で対処する。同社によると、AI SOCではセキュリティアラートへの対処の約95％を自動化できる。人による対応が必要な場合や、AIの分析結果に疑問が生じた場合には、同社のセキュリティ専門家が支援する。

ランサムウェア被害を受けて監視・分析体制を強化

YCC情報システムは2026年4月2日、内部ネットワークへの侵入によってファイルサーバがランサムウェア攻撃を受けた。ファイルが暗号化され、アクセスできない状態になったという。

これを受け、同社はネットワークの監視・分析能力の向上や、脅威検知後の迅速な対応に向けて、セキュリティ運用体制の強化を進めてきた。その一環としてNTTドコモビジネスと検討を重ね、AIによるログ分析、自動対処、専門家による支援を組み合わせたAI SOCの本格運用を11月に開始した。

導入後は、通信や認証などのログをAIで相関分析し、従来は捉えることが難しかった攻撃の兆候や脅威を早期に検知しているという。また、分析、対処、通知を自動化・標準化し、特定の担当者に依存しない運用体制を整えたとしている。

YCC情報システムは今後、AI SOCを使ったセキュリティ監視・運用を継続するとともに、AIと専門家の知見を組み合わせた対策の高度化を進める。NTTドコモビジネスは、AI Advisorの分析精度向上や、マネージドSOARによる自動対処の適用範囲拡大などに取り組むとしている。