マウスコンピューターは11月26日、ネクソンが提供するサバイバル・エクストラクション・シューター「ARC Raiders」の推奨パソコンを、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」から発売した。ネクソンによる実機検証を実施しており、プレイスタイルに合わせて選べるデスクトップPCとノートPCをラインアップする。

「ARC Raiders」は、未知の機械生命体「ARC」の脅威によって荒廃した未来の地球を舞台とする三人称視点のPvPvE（プレイヤー対プレイヤー対環境）ゲーム。プレイヤーは地下都市「スペランザ」で暮らすレイダーとなり、地上での資源探索や機械生命体との戦闘、他のプレイヤーとの協力・対戦を通じて、生き抜くための物資を持ち帰ることを目指す。

今回発売した推奨PCの主なモデルと仕様は以下の通り。価格はいずれも税込み。

G TUNE DG-A7G6A（ホワイト）のスペック

AMD Ryzen 7 5700XとNVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを搭載したミニタワー型デスクトップPC。これから「ARC Raiders」を始めるユーザーにも適したモデルとして位置付けられている。

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：AMD Ryzen 7 5700X

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti（8GB）

メモリ：16GB（8GB×2）

ストレージ：1TB M.2 SSD（NVMe Gen4×4）

販売価格：32万9800円

G TUNE DG-A7G6A（ホワイト）

G TUNE FG-A7A7Xのスペック

AMD Ryzen 7 9850X3DとAMD Radeon RX 9070 XTを搭載したハイエンドデスクトップPC。32GBのメモリに加え、360mm水冷CPUクーラーを標準搭載する。高画質・高フレームレートでのゲームプレイを求めるユーザー向けのモデルとなる。

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：AMD Ryzen 7 9850X3D

GPU：AMD Radeon RX 9070 XT

メモリ：32GB（16GB×2）

ストレージ：1TB M.2 SSD（NVMe Gen4×4）

販売価格：61万9800円

G TUNE P5-I7G60RD-C（レッド）のスペック

Intel Core i7-13620HとNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載したゲーミングノートPC。165Hzのリフレッシュレートに対応する15.6型WQHD液晶ディスプレイを採用し、動きの速いゲームシーンも滑らかに表示できるという。

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：Intel Core i7-13620H

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU

メモリ：32GB（DDR5）

ストレージ：1TB M.2 SSD（NVMe Gen4×4）

ディスプレイ：15.6型WQHD（2560×1440ピクセル、ノングレア、165Hz対応）

販売価格：44万9700円

G TUNE P5-I7G60RD-C（レッド）

いずれのモデルも3年間のセンドバック修理保証が付属する。また、デスクトップPCの2モデルは24時間365日の電話サポートに対応する。