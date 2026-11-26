マウスコンピューターは11月26日、ネクソンが提供するサバイバル・エクストラクション・シューター「ARC Raiders」の推奨パソコンを、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」から発売した。ネクソンによる実機検証を実施しており、プレイスタイルに合わせて選べるデスクトップPCとノートPCをラインアップする。
「ARC Raiders」は、未知の機械生命体「ARC」の脅威によって荒廃した未来の地球を舞台とする三人称視点のPvPvE（プレイヤー対プレイヤー対環境）ゲーム。プレイヤーは地下都市「スペランザ」で暮らすレイダーとなり、地上での資源探索や機械生命体との戦闘、他のプレイヤーとの協力・対戦を通じて、生き抜くための物資を持ち帰ることを目指す。
今回発売した推奨PCの主なモデルと仕様は以下の通り。価格はいずれも税込み。
G TUNE DG-A7G6A（ホワイト）のスペック
AMD Ryzen 7 5700XとNVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを搭載したミニタワー型デスクトップPC。これから「ARC Raiders」を始めるユーザーにも適したモデルとして位置付けられている。
- OS：Windows 11 Home 64ビット
- CPU：AMD Ryzen 7 5700X
- GPU：NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti（8GB）
- メモリ：16GB（8GB×2）
- ストレージ：1TB M.2 SSD（NVMe Gen4×4）
- 販売価格：32万9800円
G TUNE FG-A7A7Xのスペック
AMD Ryzen 7 9850X3DとAMD Radeon RX 9070 XTを搭載したハイエンドデスクトップPC。32GBのメモリに加え、360mm水冷CPUクーラーを標準搭載する。高画質・高フレームレートでのゲームプレイを求めるユーザー向けのモデルとなる。
- OS：Windows 11 Home 64ビット
- CPU：AMD Ryzen 7 9850X3D
- GPU：AMD Radeon RX 9070 XT
- メモリ：32GB（16GB×2）
- ストレージ：1TB M.2 SSD（NVMe Gen4×4）
- 販売価格：61万9800円
G TUNE P5-I7G60RD-C（レッド）のスペック
Intel Core i7-13620HとNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載したゲーミングノートPC。165Hzのリフレッシュレートに対応する15.6型WQHD液晶ディスプレイを採用し、動きの速いゲームシーンも滑らかに表示できるという。
- OS：Windows 11 Home 64ビット
- CPU：Intel Core i7-13620H
- GPU：NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
- メモリ：32GB（DDR5）
- ストレージ：1TB M.2 SSD（NVMe Gen4×4）
- ディスプレイ：15.6型WQHD（2560×1440ピクセル、ノングレア、165Hz対応）
- 販売価格：44万9700円
いずれのモデルも3年間のセンドバック修理保証が付属する。また、デスクトップPCの2モデルは24時間365日の電話サポートに対応する。