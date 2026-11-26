Mac Admins Japanは11月10日、企業や教育機関のApple IT管理者を対象とした無料の交流イベント「Mac Admins Japan Meetup #01」を、12月2日に東京・渋谷で開催すると発表した。テーマは「Appleと仕事、いままでとこれから」。MacやiPadの導入・運用に携わる担当者が、日々の疑問を相談したり、他の組織の運用ノウハウを共有したりする場となる。

Apple IT管理者同士の知識共有と相互支援を促進

企業や教育機関でMacやiPadが活用される一方、導入・運用を担う担当者が日々の疑問を気軽に相談したり、他の組織の工夫や経験を知ったりする機会は必ずしも多くないという。

Mac Admins Japanは、所属する組織や経験の違いを越え、知識の共有と相互支援を目指すコミュニティだ。米国の非営利団体Mac Admins Foundationの活動理念と行動規範に賛同し、海外のコミュニティとも連携している。継続的な活動を支えるため、一般社団法人Mac Admins Japanが非営利で運営を支援している。

2026年8月に活動を開始し、初回の交流イベント「Meetup #00」には、さまざまな業種や経験を持つApple IT管理者約50人が集まったという。

Apple製品の導入を検討している段階でも参加可能

今回のイベントは、企業や教育機関でMacやiPadなどのApple製品を導入・運用している担当者のほか、これから導入を考えている人や、より便利な使い方や管理方法を知りたい人など、経験や専門知識を問わず幅広く参加を受け付ける。

当日はMac Admins Japanの活動紹介や、Apple製品の導入・運用に携わる参加者によるライトニングトーク（短時間の発表）、参加者同士の交流・懇親会を予定している。

イベント後もSlackで情報共有や課題の相談

世界各国のApple IT管理者が集う「Mac Admins Slack」には、日本語で交流できる「#macadmins-japan」チャンネルが設けられている。イベント終了後も、日々の端末運用に関する相談や情報交換を続けられる。

開催日時は12月2日19:00〜21:00（18:30受付開始）で、主催は一般社団法人Mac Admins Japan。参加費は無料で、申し込みはイベント募集ページから行う。参加にあたってはMac Admins Slackへの参加を求めている。また、営業・勧誘目的での参加はできない。