武部新農林水産相を巡り、就任直後から「政治とカネ」を巡る疑惑が絶えない。

週刊文春は、違法献金疑惑や選挙運動員の買収疑惑に続いて、政治資金パーティーの抽選会でホタテなど会費を超える景品を提供したことが公選法違反に当たると報じた。武部氏は11月6日の記者会見で、景品については「地元の方々から持ち寄られたものと確認した」「会費で購入した景品は、あくまでも会費の範囲内で準備されている」などと釈明し、公選法には抵触しないとの認識を示した。

一方、農政を巡っては、米価の下落傾向が和らぎつつある。

農水省によると、全国1000店舗のスーパーで10月26日～11月1日の週のコメの平均販売価格は、5キログラムあたり2816円だった。前週より28円（1.0％）高く、12週ぶりの値上がりとなった。

公益社団法人「米穀安定供給確保支援機構」が発表した10月分の調査結果でも、今後3カ月間の米価の見通しを示す指数は前月から19ポイント高い47となった。2カ月連続で指数が高くなり、米価水準が現状より上向くと見ている取引関係者が多いことを示す。

武部氏は「『今後、価格が低下していく』との見方が前の月よりも弱まっている。引き続き、価格・需給の動向を注視してまいりたい」と話した。

しかし、コメ以外の生鮮食品では高値が目立つ。

農水省の10月の食品価格動向調査によると、全国470店舗の量販店で鶏卵（サイズ混合・1パック10個入り）の平均価格は312円で、2003年8月の調査開始以来、最高となった。JA全農たまごの集計でも、東京地区のMサイズの10月の平均卸売価格（1キログラムあたり）は316円で、前月より18円上昇した。

農水省によると、供給面では2025年シーズンの鳥インフルエンザの影響から回復途上にあるものの、需要面では年末に向けて鶏卵需要が高まる傾向がある。

農水省の10月調査では、鶏肉（もも肉）は平年比15％高、輸入牛肉（ロース）は27％高などと、食肉は概ね、平年より高く、引き続き価格動向が注目される。

【 高市政権の成長戦略への期待と不安 】大和総研副理事長・熊谷亮丸