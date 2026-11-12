SOMPOホールディングスとNTTは11月12日、介護分野におけるフィジカルAIの社会実装を推進するパートナーシップ協定を11月11日に締結したと発表した。介護現場の課題や優先ユースケースを整理し、研究開発や実証から導入、運用、事業化までの進め方を検討する。

清掃や配膳などの間接業務から活用を検討

フィジカルAIは、カメラやセンサーなどで現実空間の状況を捉え、得られた情報に基づく判断をロボットなどの機器の動作に反映させるAI技術の総称である。今回の発表では、カメラやセンサー、ロボットと、それらを連携させるシステムを含めてフィジカルAIとして扱っている。

両社は、人とフィジカルAIの協働を前提とした業務や介護サービスのあり方を検討する。併せて、研究開発や実証から導入、運用、継続的な改善、事業化までの進め方について協議。介護現場で安全かつ継続的に活用するための実証方法や運用体制、事業化に向けた連携のあり方も検討し、フィジカルAI事業者などとの共創を視野に入れるとしている。

当初は、利用者への直接的な身体介助ではなく、清掃、洗濯、配膳・下膳、物品運搬などの間接業務を対象ユースケースとして想定する。今後は推進体制や実証計画のほか、データと知的財産の取り扱い、事業化に向けた役割分担などの具体化を進める。

介護現場の知見とICT基盤の知見を持ち寄る

SOMPOホールディングスは、介護サービスを通じて培った生活者への理解や介護現場の運用知見、サービス品質の向上、現場への実装に役立てる。一方、NTTは、通信ネットワークやセキュリティ、多様な端末とシステムをつなぐプラットフォームの構築、社会インフラ品質の運用などの知見を生かす。

介護フィジカルAIの協業イメージ

両社は具体的な取り組みに応じて、それぞれのグループ会社と連携するほか、必要に応じて外部パートナーも加え、取り組みを推進する体制を整えるとしている。

今後はフィジカルAI事業者などとの連携を広げ、介護現場を起点に社会実装可能なモデルを構築するかまえ。さらに、他の介護事業者や生活領域への展開も視野に入れて検討するという。