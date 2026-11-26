LINEヤフーと秋田市は11月26日、「AX・DXを通じた地域活性化に関する包括連携協定」を締結したと発表した。LINEヤフーが2026年7月に発足した「カスタマーグロースコンソーシアム」にとって、初の地域連携となる。

両者は「LINE公式アカウント」や「LINEミニアプリ」、Yahoo! JAPANの各種サービスを活用する。地域事業者の業務負担軽減や販売機会の拡大、市民サービスの利便性向上などにつながる施策を検討するという。

連携する分野は、地域経済の活性化、市民サービスの向上、情報発信、交流人口・関係人口の拡大、市民・職員のデジタルリテラシー向上の5つ。DXに加えて生成AIを活用するAXの取り組みも進める。

LINEで予約・注文から行政サービスまでデジタル化

地域事業者向けでは、電話で受け付けていた店舗の予約や店頭注文を「LINEミニアプリ」に置き換えることなどを検討する。受付や管理に伴う業務負担を軽減する狙いがある。

「LINE公式アカウント」と組み合わせ、新商品やイベントの情報を利用者へ発信する取り組みも検討。地元スポーツチームとの連携では、チケットやグッズの販売、ファンとの接点のデジタル化などについて協議する。

行政サービスにもLINEを活用する。市の「LINE公式アカウント」で手続き方法や必要書類などを確認できる仕組みを検討し、市民の利便性と職員の業務効率の向上を目指す。地域の関係事業者と連携し、配車・予約サービスとLINEを接続する取り組みについても協議する。

EC領域では、「Yahoo!ショッピング」などを使った地域産品の紹介や地域事業者のEC活用を支援する構想だ。特設ページやオンライン物産展、事業者向けセミナーなどを検討する。

生成AIで市職員や地域事業者の業務を支援

生成AIは、市職員と地域事業者の双方での活用を想定する。市職員向けには、お知らせや案内文のたたき台作成、会議記録の要約、よくある問い合わせへの回答案の整理などを活用例として挙げている。

事業者向けでは、商品紹介や「LINE公式アカウント」で配信するメッセージの文案作成などに生成AIを利用する研修・勉強会を検討する。個人情報や機密情報の取り扱い、生成された内容を人が確認することについても学ぶ機会を設ける方針だ。

秋田市ではデジタル活用や人材確保、人口減少などが課題となっている。市の「秋田市人口ビジョン」では、2025年10月1日時点で約29万3000人の人口が、2050年には約22万1000人になると推計している。

今回の連携で、こうした地域課題に対し、店舗の予約・注文受付などをデジタル化するDXと、生成AIを業務に取り入れるAXの両面から解消を目指す方針だ。