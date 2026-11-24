Cognition AI Japanとディー・エヌ・エー（DeNA）は11月24日、スタートアップ向けプログラム「Devin for Startups」の日本展開で連携を開始すると発表した。国内の参加企業に最大6万5,000米ドル相当の支援を提供するほか、DeNAグループが自律型AIソフトウエアエンジニア「Devin」の活用ノウハウを共有する。

クレジットとマッチンググラントを提供

Cognitionが提供するDevinは、コードの設計・実装やテスト、修正などのソフトウエア開発作業を自律的に進めるAIエージェント。Devin for Startupsは、このDevinをスタートアップに提供するプログラムで、日本国内を拠点とする創業5年以内のスタートアップを対象とする。

参加が承認された企業には、1万5,000米ドル相当のDevinクレジットが承認当日に付与される。また、利用料を追加購入した場合、購入額と同額のマッチンググラントを最大5万米ドルまで受けられるという。クレジットとグラントを合わせた支援額は、最大6万5,000米ドル相当となる。

利用できるシート数に上限はなく、チーム全員で利用可能。このほか、参加企業は、創業者向けミートアップや新機能の先行体験など、Cognitionによる限定イベントへの招待を受けられる。申し込みはWebサイトで受け付け、順次審査するとしている。

DeNAは活用ノウハウ、Cognitionは技術面を支援

両社は、キックオフミーティングなどを通じて参加企業を支援する。具体的には、DeNAグループはDevinの全社活用で得たノウハウを共有し、Cognitionはハンズオンや技術サポートなど、製品面の支援を担う。

また、DeNAの投資先と、DeNAグループの独立系ベンチャーキャピタルであるデライト・ベンチャーズの投資先に対し、同プログラムへの参加枠を確保する。

DeNAは2026年3月に「Devin Enterprise」を全社導入し、2,000人を超える社員が利用できる環境を整備した。現在は40以上のチームで活用が進んでいるという。

同社は2025年7月にCognitionと戦略的パートナーシップを締結。子会社のDeNA AI Linkを通じて、企業へのDevin導入も支援してきた。今回の連携では、こうした全社活用や導入支援で培った知見を国内のスタートアップに共有するとしている。