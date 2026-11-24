パナソニック コネクトは11月24日、生成AIを活用して会議の録音、文字起こし、要約までを端末内で処理する「Panasonic PC Edge AI Note Taker」の提供を開始した。インターネット接続を必要とせず、会議の音声や内容をクラウドへ送信しないため、機密情報を含む会議やネットワーク接続が制限された環境でも利用できる。対象となるレッツノート向けに無償で提供する。

会議データをクラウドへ送信せずPC内で処理

同アプリケーションは、音声認識処理にPCのNPU(Neural Processing Unit)を活用する。会議内容の文字起こしと要約に加え、決定事項や担当者別のアクションアイテムを自動で抽出し、会議後の対応や情報共有を支援する。

議事録作成を支援する生成AIサービスの多くは、録音した音声や会議内容をクラウド上で処理する。一方、研究開発や製造、公共分野などでは、情報管理やネットワーク制限を理由にクラウドサービスを利用できない場合がある。

Edge AI Note Takerは、録音から文字起こし、要約までをローカルAIで処理する。オフラインの商談・取材に加え、機密情報を含む会議や研究開発テーマの検討などでの利用を想定する。

マイクから入力した音声だけでなく、オンライン会議の相手の発言や動画など、PCから再生される音声も同時に録音・要約できる。研修動画やセミナー、講演会、説明会の振り返りにも利用可能としている。

英語で行われた会議の内容を把握し、日本語の要約を生成する機能も備える。ただし、現在対応するのは日本語または英語による単一言語の会議で、1つの会議内で複数言語が混在する場合の要約には対応しない。

対応機種は国内モデルのレッツノート「SC6」「FC6」「SC7」「FC7」「NC7」。Windows 11と16GB以上のメモリが必要で、32GB以上を推奨する。製品サイトから無償でダウンロードできる。