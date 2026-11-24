マウスコンピューターは11月20日、クリエイター向けPCブランド「DAIV（ダイブ）」の誕生10周年を記念し、初音ミクとのコラボレーションプロジェクトを開始したことを発表した。オリジナル楽曲やミュージックビデオ（MV）の制作を通じて、新たな表現に挑戦するクリエイターを支援する。プロジェクトは2027年3月頃まで展開する予定。

初音ミクと「DAIV」のコラボレーションプロジェクトのキービジュアル Art by 木澄 玲生 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

楽曲・イラスト・映像の制作に「DAIV」を活用

DAIVは2016年のブランド誕生以来、イラスト、写真、映像、3DCGなど、幅広い分野のクリエイターの制作環境を支えてきた。今回、ブランド誕生10周年を迎えるに当たり、音楽やイラスト、映像などの創作文化と深い関わりを持つ初音ミクとのコラボレーションを企画した。

コラボレーション作品のコンセプトは、DAIVのブランドテーマでもある「飛び込め、感性の世界へ」。大漠波新氏が初音ミクをボーカルに起用したオリジナル楽曲を書き下ろし、Oda Kogane氏によるイラストとクリプトン・フューチャー・メディアによる映像を組み合わせたMVのショートバージョンを制作した。

キービジュアルとオリジナル衣装のデザインは、イラストレーターの木澄玲生氏が担当した。クリエイティブという無限の可能性に飛び込む初音ミクをコンセプトに、ツインテールを羽に見立てたデザインを採用している。

今回のプロジェクトでは、すべてのクリエイターがDAIVのPCを使用して作品を制作した。各制作工程で使用された主なPCは以下の通り。

MVイラスト制作：DAIV Z5-I7G70SR-A（Copilot+ PC）

オリジナル楽曲制作：DAIV FX-I7G90（NVIDIA Studio認定PC）

映像制作：DAIV FX-I7G80（NVIDIA Studio認定PC）

DAIV Z5-I7G70SR-Aは、高性能なGPUを搭載した薄型・軽量のノートPCで、イラスト制作や画像・動画編集などに対応する。DAIV FX-I7G90とDAIV FX-I7G80は、高性能GPUを搭載したクリエイター向けデスクトップPCとなっている。

アニメーション映画祭への協賛でクリエイターを支援

同社は今回のプロジェクトの一環として、11月20日から24日まで北海道千歳市で開催の「第13回 新千歳空港国際アニメーション映画祭」に協賛。11月21日から23日まで「初音ミク×DAIV」の特別展示ブースを出展した。

同ブースでは、MVのショートバージョンの上映に加え、クリエイターが実際に制作に使用したPCの展示や、イラスト・音楽制作の環境を体験できるコーナーを設けた。

また、同映画祭のコンペティションに「DAIV賞（DAIV Award）」を新設。新たなアニメーション・映像表現に挑戦するクリエイターを対象とした賞で、受賞者には副賞としてDAIVのノートPCを贈呈する。

今後は、クリエイターへのインタビューやオリジナル楽曲、MVなどのコンテンツを特設ページで順次公開する。なお、今回のプロジェクトにおいて、初音ミクとのコラボレーションモデルのPCを販売する予定はない。今後は、クリエイターへのインタビューやオリジナル楽曲、MVなどのコンテンツを特設ページで順次公開する予定だ。