Apple Business APIの拡張で、Macの配備からMDM移行、回収・再配備までを社内システムとつなげやすくなっています。情報の照合や転記を減らし、導入規模が拡大しても管理負担を抑えることが可能に。個々の作業時間の短縮に加え、運用コストの抑制やApple製品の大量導入を支える仕組みづくりにもつながる変化です。

新入社員にMacを渡すまでに、企業のIT担当者はどれだけのシステムを操作しているでしょうか？ 購入した端末を資産台帳に登録し、管理先を指定し、部署に応じた設定やアプリを用意する。IT担当者が端末を直接設定せずに社員へ配備する「ゼロタッチ配備」にも、その前段で多くの準備が必要です。

台数や拠点が増えるほど、こうした作業の負担は大きくなります。しかも、端末管理の仕事は配備で終わりません。返却されたMacを次の利用者に回し、管理環境の統合に伴ってMDMを移行し、不要になった端末は売却するなど、利用終了まで対応が続きます。

こうした一連の作業を社内システムとつなぐ手段として、Apple Business APIが対応範囲を広げています。2026年4月の2.0で配備に関わる機能が大きく増え、8月から9月にかけてはMDM移行の管理、端末のリリース、アクティベーションロックの状態取得にも対応しました。

AppleはWWDC26でも、Apple Businessの自動化を支えるAPIの拡充を紹介。配備設定や監査情報など、外部システムから扱える範囲を広げています（セッション「What’s new in managing Apple devices」より）。

︎手作業が残るのは「システムとシステムの間」

企業の端末管理は複数のシステムにまたがっています。入社や異動は人事システム、購入は調達システム、保有状況は資産台帳が扱い、MDM（モバイルデバイス管理）が端末の設定やアプリ配布などを担います。

それぞれが正しく動いていても、システム間の情報の受け渡しを人が担えば、確認や転記の作業は残ります。台帳とApple Businessの登録情報を照合し、適切なMDMに割り当て、結果を記録する。作業が増えるほど担当者の負担は増え、入力ミスや確認漏れも起きやすくなります。

台帳では購入済みでも、Apple Businessに登録されていなければ、自動デバイス登録を使った予定どおりの配備には進めません。シリアル番号をキーに両者を照合できれば、担当者は情報が食い違う端末への対応に集中できます。

APIは、ほかのシステムの情報を取得し、処理を依頼するための窓口です。MDMやID基盤と連携した自動化は以前から可能でしたが、ここ数カ月の拡張でAPIから扱える情報と操作が増え、手作業を減らせる範囲が広がりました。

Apple Business／Apple School ManagerのAPIを活用し、端末情報の可視化や一括操作に対応するオープンソースツール「ASBMUtil」。

この半年で何が追加されたのか

大きな節目は、4月14日に提供が始まったApple Business API 2.0です。ユーザやグループの情報参照、監査イベントの取得に加え、設定やアプリと適用対象をまとめる「Blueprint」の管理や、構成プロファイルを使ったカスタム設定の作成・更新に対応しました。6月に公開された2.1では、MDMサービスの接続設定の作成・更新・削除、7月の2.2では組織単位の情報参照が加わっています。

8月以降は、運用中の変更や利用終了時に関わる機能が続きました。8月12日の2.3では、既存の「端末を消去せずにMDMを移行する機能」をAPIから操作できるようになりました。移行の予約や期限変更・キャンセルに加え、端末が移行機能に対応しているか、移行状況や期限はどうなっているかも取得できます。

さらに、8月26日の2.4で端末を組織の登録から外す「リリース」、9月15日の2.5でアクティベーションロックの状態取得に対応。9月24日の2.6では、IDや権限に関する監査イベントが拡充されました。

キッティングの準備から、運用中の管理環境の移行、利用終了時の回収・売却処理、変更履歴の監査まで、外部システムとつなげられる範囲が広がっています。

入社手続きとキッティングをつなぐ

具体的に、入社時のMac配備を考えてみましょう。例えば、人事システムでの承認を起点に、社内システムがAPIで配備予定のMacの登録状況を確認し、配属先の拠点や部署に応じた管理先・配備設定へ振り分ける。その処理結果を元の申請や資産台帳に書き戻す、といった流れを設計できます。

外部MDMを使う企業なら、APIで端末情報を照合し、対象のMDMに割り当てます。その後の設定やアプリ配布はMDMが担います。拠点ごとにMDMが分かれていても、配備先の情報から割り当て先を決められます。

Apple Businessの内蔵管理を使う企業なら、部署や職種に応じたアプリや設定をまとめたBlueprintを用意し、APIを通じて新入社員の端末や管理対象のアカウントを関連付ける運用が可能です。

準備が整えば、社員がMacを起動してネットワークに接続すると、登録や認証を経て設定やアプリの適用が進みます。APIは、その前段の照合や割り当てを、入社手続きにつなぐ役割を果たします。

Apple Businessの内蔵管理で使うBlueprintの管理画面。設定やアプリと適用対象をまとめて管理し、APIを通じて関連付けを変更することもできます。

ただし、こうした連携のすべてをApple Business APIだけで構築できるわけではありません。人事システムとの接続や承認処理には、連携ツールの導入や個別の実装が必要です。2.0で追加されたユーザ参照APIにはアカウントを作成・同期する機能はなく、IDプロバイダー連携などを使って別途行います。

初期構築の負担に加え、運用開始後の保守も必要です。しかし、手作業の負担は入社のたびに繰り返されます。部署や職種ごとの配備ルールを仕組みに組み込めば、4月の一斉入社でも年度途中の中途採用でも、同じ手順で処理できます。担当者の個別対応を減らし、拠点や台数が増えても作業の品質をそろえやすくなります。

返却されたMacを、次の利用者へ確実に渡す

APIの価値は、配備後にも表れます。退職者や端末を入れ替えた社員からMacを回収し、資産台帳のステータスを「返却済み」に更新しても、それだけで再配備の準備が整ったとは限りません。前の利用者のアクティベーションロックが残っていれば、再セットアップの妨げになります。

2.5で追加されたAPIでは、ロックの有無に加え、組織のMDMによるロックか、個人のApple Accountによるロックかを確認できます。返却工程にこの確認を組み込み、ロックが残る端末を検知して担当者へ通知すれば、配備直前に発覚する手戻りを抑えられるでしょう。

企業買収や管理環境の統合でMDMを移行する場合も、APIで移行を予約し、期限や移行状況を確認できます。端末の移行機能への対応状況も取得でき、事前確認に役立ちます。

WWDC25で示された、管理画面からMDM移行の期限を設定する例。2026年8月のAPI拡張により、移行の管理や状況確認を外部システムから行えるようになりました（セッション「What’s new in Apple device management and identity」より）。

売却や譲渡で所有・管理を離れる端末について、Appleは規約に従って組織からリリースするよう案内しています。これまでもMDM側からリリースできましたが、2.4でApple Business APIから直接実行できるようになり、資産管理システムの売却手続きと連動させやすくなりました。

大量導入を支える、全社のIT基盤との連携

企業の運用コストには、作業時間だけでなく、情報の食い違いを調べる手間、確認漏れによる手戻り、監査のために記録を集める負担も含まれます。APIで業務をつなぐ意味は、台数とともに膨らむこうした負担を抑えることにあります。

例えば、Windows PCは既存の申請・承認や資産台帳の流れで処理しているのに、Macだけは担当者が別の手順で対応している企業もあるでしょう。Macの管理が全社の仕組みから切り離されていれば、台数が増えるたびに照合や転記の手間が積み上がります。APIを使えば、Macも同じ申請・承認・記録の流れに組み込みやすくなります。

各機能を使うにはAPIアカウントに適切な権限を付与する必要があり、連携の構築・保守にも費用がかかります。管理台数が少なければ、管理画面での手作業で十分なケースもあるでしょう。それでも、調達からキッティング、移行、回収・再配備までを共通のルールで扱えれば、台数の増加に伴う管理負担を抑えやすくなります。運用コストを見通しやすくすることは、大量導入を検討するうえでも意味があります。

Apple Business APIの拡張は、Macを企業の既存業務に組み込むための接点を増やしています。端末の性能や使いやすさに加えて、既存のIT基盤との連携のしやすさや、大量導入時の運用コストの抑えやすさも、企業のApple製品導入を後押しする判断材料になるはずです。