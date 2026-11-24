社内システムの刷新や業務アプリの内製では、業務部門、経営層、開発チーム、外部のベンダーなど、立場の違う人たちが一緒に仕様を決めていきます。同じ言葉を別の意味で使っていたり、意見が対立したまま決まらなかったりすることは、多くの現場で起きているのではないでしょうか。

2026年11月20日に発売される『協働ソフトウェア設計』は、こうした「人と人との間」の課題を扱う本です。ソフトウェアの設計に関わるメンバー全員で問題を見える化し、共通の理解をつくり、意思決定を進めるための技法を解説しています。

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書籍の情報

書名 協働ソフトウェア設計 ドメインモデリングや設計の意思決定を改善しソフトウェア品質を高める実践技法 著者・出版社 Evelyn van Kelle、Gien Verschatse、Kenny Baas-Schwegler 著／長尾高弘 訳／増田亨 監修／マイナビ出版 価格 4,796円（税込） 発売日 2026年11月20日 判型・ページ数 B5変形／480ページ ISBN 978-4-8399-8848-7 原著 Collaborative Software Design（Manning、2024年）

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こんな方におすすめ

●業務部門と開発側の間に立って、要件や設計の合意をまとめる役割の方

●関係者が多い会議を、決まる場にしたい方

●ドメイン駆動設計（DDD）を、チームや関係部署を巻き込んで実践したい方

主な内容

●第1章 協働ソフトウェア設計の必要性

●第2章 協働モデリングとは何か

●第3章 協働モデリングを使った設計とアーキテクチャー

●第4章 協働モデリングの構成要素

●第5章 協働モデリングのファシリテーターの仕事

●第6章 ランクの影響

●第7章 認知バイアスの影響と活用法

●第8章 対立や抵抗の解決方法

●第9章 持続可能性を持つ設計判断の下し方

●第10章 解決不能な問題のマネジメント

●第11章 決定の伝達と記録

●第12章 協働モデリングはソフトウェア設計を超えて

本書の特徴

●関係者全員で使う設計の技法：開発チームだけでなく、プロダクトオーナー、経営層、業務部門など、ソフトウェアに関わる人が協働して意思決定の過程を見える化し、共通の理解をつくるための技法を解説しています。

●人と人との課題に焦点を当てる：言葉の曖昧さ、意思決定、対立への対処など、社会的・心理的な要因とその解決方法を多く扱っています。第6章「ランクの影響」から第8章「対立や抵抗の解決方法」がその中心です。

●架空の会社を舞台に具体的に学べる：国際的な映画館チェーンという架空の会社で、ドメイン駆動設計に協働ソフトウェア設計を取り入れ、システムをモダナイズしていく流れを追います。

DouBt会員プレゼント

プレゼント 『協働ソフトウェア設計』を抽選で3名様 応募資格 DouBtスタンダード会員（無料） 応募期間 2026年11月24日（火）〜12月7日（月）23:59 当選発表 当選者へのメールをもって代えさせていただきます（12月中旬発送予定）

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