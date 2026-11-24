富山大学 学術研究部薬学・和漢系 構造生物学研究室の横山武司助教と同大学学術研究部工学系 生体機能性分子工学研究室の岡田卓哉准教授らの共同研究グループは11月24日、抗がん剤ダサチニブの化学構造を改良し、ATTRアミロイドーシスの原因タンパク質であるTTRトランスサイレチンの凝集を抑える化合物を開発したと発表した。

ATTR アミロイドーシスは、TTRが異常に凝集して生じるアミロイドが心臓や神経などに障害を引き起こす疾患だ。今回開発した化合物は、in vitro（試験管内）の評価において、既存のTTR安定化薬であるタファミジスに匹敵するアミロイド凝集抑制活性を示したとのことだ。

研究成果は国際学術誌『Journal of Medicinal Chemistry』にオンライン掲載された。

TTRアミロイド線維形成機構と安定化剤による凝集阻害

標的タンパク質への結合の強さだけでは説明できない薬の働き

TTRは血液中などに存在する、甲状腺ホルモンやビタミンAの輸送に関わるタンパク質。通常は四量体構造をとるが、遺伝子変異や加齢などによって構造が不安定になると、アミロイドと呼ばれる線維状の凝集体を形成する場合がある。

このような凝集体が蓄積し、心臓や末梢神経などに障害を引き起こす疾患がATTRアミロイドーシスとされる。治療には、TTRの四量体構造を安定化させ、アミロイドの形成を防ぐ薬（TTR安定化薬）が用いられる。

一般に、分子標的薬の開発では、薬の候補となる化合物が標的タンパク質にどの程度強く結合するのかを示す「結合親和性」が重要な評価指標とされる。しかし、結合親和性だけでは化合物の機能の違いを十分に説明できない場合がある。

タンパク質と化合物の結合には、分子間相互作用の形成に伴う熱の出入りや、分子の動きなど、さまざまな要因が関わっているからだ。特に、結合に伴う熱の出入りを表す「エンタルピー」は、化合物の機能を理解する際に重要な熱力学的指標の一つとなる。

結合親和性は変わらず、エンタルピー利得の増大に伴い凝集抑制活性が向上

研究グループは今回、慢性骨髄性白血病などの治療に用いられるダサチニブを出発物質として、化学構造を段階的に改良。その結果、in vitro評価で既存のTTR安定化薬に匹敵する凝集抑制活性を持つDTD26を開発した。

また、化合物とタンパク質が結合する際の熱の出入りを調べる等温滴定型熱量測定（ITC）を用いて、複数の化合物の熱力学的な性質を解析した結果、化学構造の改良に伴ってTTRへの結合親和性は大きく変化しなかった一方、結合に伴うエンタルピー利得が増大し、凝集抑制活性も高まることが示された。

試験に用いた化合物の構造

ダサチニブ誘導体のTTRアミロイド線維形成抑制効果と結合の熱力学的解析

J-PARCを活用し、タンパク質との結合を原子レベルで解析

研究グループはエンタルピー利得増大の要因を調べるため、X線結晶構造解析に加え、大強度陽子加速器施設「J-PARC」の物質・生命科学実験施設を利用、中性子結晶構造解析を実施した。

中性子結晶構造解析は、X線では捉えにくい水素原子の位置を特定し、分子間の相互作用を詳細に調べられる手法。

解析の結果、DTD26とTTRの間にはCH…O水素結合やCH…π相互作用などが形成され、これらがDTD26とTTRの結合に寄与していることが明らかになった。エンタルピー利得の増大には、強い水素結合の形成によるものではなく、化合物とタンパク質の間に働く多数の弱い相互作用や、両者の形状の適合性が関係している可能性があるという。

また、ヒト血漿を用いて生体内に近い環境で化合物の作用を評価した実験では、DTD26が既存薬のタファミジスと同程度に血漿中のTTRに結合することも確認された。