隣り合う長い羽と短い羽の比較から、ヒヨコで羽の成長が止まる時には甲状腺ホルモンを不活化する酵素がブレーキ役として働いている可能性を岡山大学のグループが遺伝子発現などの実験から示した。羽と同じように皮膚からつくられる毛も含め、羽や毛がある程度決まった長さになる原理の理解に繋がることが期待される。

岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域（理学部生物学科）の竹内栄教授（分子内分泌学）らは、鳥の羽の成長を調節するホルモンの働きについて研究を続けてきた。これまで、羽が成長する際には「プロラクチン」「甲状腺ホルモン」「インスリン様成長因子（IGF）」などが相互に関連しながら羽を作る細胞の増殖を促していることを明らかにしてきた。

しかし、羽の成長が止まる時、こうしたホルモンなどの働きがどのように変化しているのかについて、詳しい仕組みは分かっていなかったという。

私たちの髪の毛は長く伸びるのに、眉毛やまつげなどはある程度の長さになると伸びが止まる。同じように鳥の羽についても、長いものと短いものがある。

今回、ヒヨコの翼にある長い「主翼羽（しゅよくう）」と、すぐ近くにある短い「覆主翼羽（ふくしゅよくう）」に注目し、ふ化の1日後、1週間後、2週間後にそれぞれ羽を作る組織を観察。主翼羽では2週間後も羽の成長に必要な組織が保たれ、細胞が活発に増殖していたのに対し、覆主翼羽の組織では細胞の増殖力が衰えて成長が停止に向かっていたという。

次に、羽の成長に関わるホルモンなどの遺伝子が細胞内でどう発現しているのかを分析したところ、成長している主翼羽では、プロラクチン受容体や甲状腺ホルモンを活性化する酵素DIO2、成長因子IGF2の遺伝子発現が保たれていた。対照的に、成長が停止に向かっている覆主翼羽では、これらの遺伝子の発現が低下する一方で、甲状腺ホルモンを不活性化する酵素DIO3の遺伝子発現が増加していた。

成長を続ける羽では甲状腺ホルモンを活性化する方向に、成長が停止に向かう羽では甲状腺ホルモンを不活性化する方向に、それぞれホルモン代謝が変化している可能性が示された。竹内教授は「アクセルが緩むだけではなく、DIO3が積極的にブレーキをかけるシステムが示唆された」と話す。

ヒトの髪の毛や眉毛、まつげも、羽と同様に皮膚から生じる皮膚付属器だ。今後、さまざまな動物の毛や羽で成長を維持・停止する仕組みを比較することで、皮膚付属器が固有の長さになる基本原理の理解につながることが期待されるという。

研究成果は9月16日に国際学術誌「ドメスティック・アニマル・エンドクリノロジー」電子版に掲載された。