2011年にマグニチュード（M）9.0の東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）を起こした日本海溝で、地震を引き起こすプレート（岩板）境界の固着が回復したことが分かった。東北大学などの国際研究グループが、海域を含む観測や解析で明らかにした。地震後のゆっくりした「余効すべり」はほぼ終息した。固着は浅い領域で、深い領域のすべりは続いている。M9級の超巨大地震後、広域の観測網により固着回復の全体像を捉えたのは初めてという。地震エネルギーの蓄積が再開していることを意味している。

地震は地下の岩盤に力が加わってひずみが蓄積し、耐えられなくなって突発的に解放されて起こる。東北沖の太平洋では、陸側の北米プレートの下に海側の太平洋プレートが沈み込んでいく。地震前は、西向きの地殻変動が続く仕組みだ。プレート間の固着にひずみがたまり、北米プレートが耐えられずに跳ね上がって、プレート境界型である東北地方太平洋沖地震が発生した。日本海溝のM9級の超巨大地震は500～900年の間隔で、過去3000年に5回発生している。

大地震ですべった領域の周囲のプレート境界では、しばらく余効すべりが続く。地下深くではマントルの粘り気により、地震後に岩石が遅れてゆっくり変形する「粘弾性緩和」が進むと考えられる。こうした地震後のプレート境界の実態を知り、次の地震に向けた準備がどう始まるのかを理解するには、複雑な地殻変動の詳しい観測や分析が重要だ。

そこで研究グループでは、東北大による20地点や、海上保安庁の6地点の海底の地殻変動観測のデータを活用した。衛星測位と水中の音響測距を組み合わせた技術「GNSS-A観測」を用いたもの。国土地理院の陸上の電子基準点の衛星測位、地球の内部構造を組み込んだシミュレーションなども組み合わせ、2011～25年の14年間の観測データを解析した。

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その結果、まず地震で大きくすべった宮城県沖では、地震直後から海底観測点が西向きに動いていることが分かった。震源域で地震後に間もなく固着が回復し、次の地震に向けたエネルギーの蓄積が再開している。

周辺の岩手や福島、茨城県沖では、2016年頃まで海溝側に向かう東向きの変動が目立ったが、次第に小さくなり、21年以降は西向きに転じた。顕著だった余効すべりが弱まり、この領域でも10年ほどで固着が回復したと考えられる。このように浅い領域の固着は、地震前の状態にほぼ戻った形だ。

一方、プレート境界の深部では粘弾性緩和の影響を受け、ゆっくりしたすべりが続いているとみられることも判明した。

研究グループの東北大学災害科学国際研究所の富田史章助教（海底測地学）は9日の会見で「M9級の地震を起こした固着域とその周辺で、固着が回復し次の地震に向けエネルギーの蓄積が進んでいる。余効すべりや粘弾性緩和、固着回復の過程は小さい地震で研究されてきた。しかしM9級は発生自体がまれで、観測網も十分でなかった。今回初めて、海域も含め網羅的に、長期の観測で全貌を明らかにできた。今後の研究の布石となる」と話した。

超巨大地震の発生には、平均数百年といった長期間のひずみの蓄積が必要とされてきた。しかし昨年7月、カムチャツカ半島付近でM8.8の超巨大地震が発生。1952年のM9級地震からわずか73年という間隔の短さで発生し、注目されている。富田氏は「地下に粘性の構造があると、地震直後からひずみの蓄積が急速に進むことが指摘されている。これが普遍的に東北沖などでも適用できるかは、今後の研究が必要。超巨大地震が比較的早く起こる可能性は否定できず、カムチャツカを教訓としてやっていくべきだ。そうでなくても、日本海溝沿いはM7～8級がいつでも起こり得る。備えは常に重要だ」と指摘した。

研究グループは東北大学、海洋研究開発機構（JAMSTEC）、カナダ地質調査所、カナダ・ビクトリア大学、東京大学で構成。成果は米科学誌「サイエンス」に5日掲載された。