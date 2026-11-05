Microsoftは2026年10月29日(米国時間)、Windows 11にアプリの起動を高速化する新機能「Accelerated App Launch」を導入したことを発表した。同機能は10月28日にリリースされたプレビュー更新プログラム「KB5127936」に搭載されており、Microsoft Edgeの起動速度が通常時で15%、複数の作業を同時に実行している場合は最大33%向上するという。

Windows 11にアプリの起動を高速化する新機能「Accelerated App Launch」が導入された

Windows 11の新機能、Edgeの起動が速くなる仕組み

Accelerated App Launchは、Windows 11バージョン26H2、26H1、25H2に搭載された。本稿執筆時点でMicrosoft Edgeバージョン150およびこれ以降のバージョンが機能をサポートする。

高速起動は従来の一時プロセスの起動を省略することで実現する。従来はリンクのクリックに対してEdgeを起動し、Edgeが起動中のEdgeに対してURLを送信していた。

今後はWindowsが起動中のEdgeに対して直接URLを通知するようになる。システム起動後の最初のEdge起動時に必要な登録処理を行い、それ以降のリンクのクリック時にWindowsがURLの通知を代行する。対応する経路はスタートメニュー、タスクバー、既定のブラウザとしてEdgeを開く場合に制限される。

サードパーティのアプリなどが明示的にEdgeコマンドを利用する場合、本機能は動作せず、従来の仕組みで通知が行われる。そのため、Accelerated App Launchに対応するアプリは、従来の通知処理も維持しなければならない。

Chromeなど他のブラウザにも展開、サードパーティも利用可能

Microsoftにとって、この機能はEdgeの優位性を長期的に保つためのものではない。同社はAccelerated App Launchに関連する技術をChromiumプロジェクトに提供しており、Chromeを含むChromium系ブラウザからも利用可能になる見込みだ。

その他のサードパーティのアプリも独自の用途で高速起動を利用できる。ただし、利用には事前の申請が必要で、専用のロック解除トークンを取得する必要がある(参考：「Accelerate warm launches of your Windows app - Windows apps | Microsoft Learn」)。

Microsoftは現在、PDFファイルへの対応も進めている。今後は対象を拡大し、Windows 11におけるアプリの起動時間をさらに短縮していく方針だ。