SAPジャパンは11月19日、NTTグループが、国内主要会社で利用する共通のタレントマネジメント基盤の一環として、「SAP SuccessFactors Talent Intelligence Hub」を本格稼働したと発表した。正社員約16万5,000人を対象に、2026年7月から本格稼働しているという。

社員のスキルや経験をグループ横断で可視化

SAP SuccessFactors Talent Intelligence Hubは、社員のスキルや資格、経験、職務経歴、キャリア志向などの人材情報を、グループ共通のデータモデルで統合管理する人材データ基盤である。

NTTグループでは従来、各社・各組織が人材のスキル情報を管理していた。Talent Intelligence Hubの活用により、対象となる各社が保有する人材のスキルや経験を横断的に可視化し、一元的に把握する。

これにより、事業環境の変化や新たな成長領域への対応に必要な人材の発掘、育成、配置を進める。また、社員一人一人に対して、スキルやキャリア志向に応じた成長・学習機会を提供し、多様なキャリア形成とエンゲージメントの向上を目指すとしている。

NTTグループは2019年、国内主要会社で利用する共通のタレントマネジメント基盤としてSAP SuccessFactorsを採用した。現在は、同基盤をグループ横断で活用している。

NTTグループ3社が役割分担

プロジェクトでは、NTTがプロジェクトオーナーとしてグループ全体の方針を策定し、スキルを起点としたタレントマネジメントへの転換を推進した。

また、システムオーナーとSAP SuccessFactorsの契約主体を務めたNTTドコモソリューションズは、プロジェクトを推進するとともに、システムの構築と運用支援を担った。

NTT ExCパートナーは業務運用のオーナーとして、グループ共通の人材情報管理や業務プロセスの整備、グループ各社との調整を進めたとしている。