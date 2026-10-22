NTTグループは10月22日、グループ66社の約10万人を対象とするオファー型人事制度「NTT Group Job Scout」を2026年10月中に開始すると発表した。社員のスキルや経験、キャリア志向を基に、グループ各社が必要な人材に直接オファーできる仕組みを整備する。制度の運用には、ビズリーチが提供する「社内版ビズリーチ by HRMOS」を活用する。

NTTグループ66社・約10万人を対象に新制度を導入

新制度は、NTTドコモグループ、NTTデータグループ、NTT東日本グループ、NTT西日本グループなど、共通のタレントマネジメント基盤を利用する66社の約10万人を対象とする。利用にあたっては、社員自身が所属組織からの異動を希望していることや、入社から3年が経過していることなどが条件となる。

NTTグループでは、2023年7月から社内公募制度「NTT Group Job Board」を運用している。同制度は、社員が希望する職場に自ら応募する仕組みで、導入から約3年間で約4,000件の応募があり、約2,100件の異動につながった。

一方、従来の社内公募制度は社員からの応募を起点とするため、社員自身が新たなキャリアの可能性に気づいていない場合や、応募に踏み出せない場合には、異動の機会につながりにくいという課題があった。

NTT Group Job Scoutでは、社員からの応募に加え、組織側からも必要な人材にアプローチできるようにする。社員のスキルや経験をグループ全体で活用し、成長分野への人材配置や社員の自律的なキャリア形成を促進する狙いがある。

「社内版ビズリーチ」で組織側から社員をスカウト

新制度の運用には、ビズリーチが提供する「社内版ビズリーチ by HRMOS」を採用する。同サービスは、転職サイト「ビズリーチ」のスカウトの仕組みを企業内の人材マッチングに応用したものだ。

社員は、自身のスキルや経験、キャリア志向などに加え、希望するキャリアプランに基づく異動希望情報と制度利用希望を登録する。

人材を求める組織は、登録された情報を基に候補者を検索し、必要なスキルや経験を持つ社員に直接スカウトを送信できる。社員は、これまで想定していなかった事業領域や職務からオファーを受けることで、新たなキャリアの選択肢を見つけられる。

「NTT Group Job Scout」の利用イメージ（出典：ビズリーチ）

ビズリーチによると、「社内版ビズリーチ by HRMOS」には、同社が蓄積したデータを学習した生成AIが搭載されている。社内レジュメやポジション要件の自動生成、人材検索、レコメンデーションなどの機能を備え、社内人材とポジションのマッチングを支援する。

NTTグループは、社員がスキルを磨くことで新たなキャリア機会を得られ、組織側も社員から選ばれるために成長機会や職場環境を充実させる好循環を目指す。将来的には、グループ全体を一つの人材市場である「タレントマーケットプレイス」へと発展させる方針だ。

SAPのスキル管理基盤で16万5,000人の人材情報を可視化

NTTグループは、人材マッチングに必要な情報を管理する基盤として、2026年7月から「SAP SuccessFactors Talent Intelligence Hub」を活用している。

同基盤は、国内主要グループ会社の正社員約16万5,000人を対象に、スキル、資格、経験、職務経歴、キャリア志向などの人材情報を統合管理するもの。社員が保有するスキルを共通のデータモデルで可視化し、人材の発掘や育成、配置を支援する。

「SAP SuccessFactors Talent Intelligence Hub」によるスキル可視化のイメージ（出典：NTT）

従来、NTTグループでは18の専門分野ごとに、社員の専門性を年1回評価していた。新たな基盤では専門分野を細分化し、各職務に必要なテクニカルスキルやコンセプチュアルスキルの習得状況を、年度の途中でも登録・可視化できるようにした。

こうして可視化したスキル情報は、NTT Group Job Scoutの人材マッチングにも活用する。

NTTグループは、SAPのスキル管理基盤とオファー型人事制度を組み合わせることで、人材の発掘・育成・配置を一体的に進める。社員のリスキリングや自律的なキャリア形成を支援するとともに、グループ全体の競争力向上につなげる考えだ。