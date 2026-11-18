フォーティエンスコンサルティングは11月18日、企業におけるAI活用を支援する「AI活用の方法論とユースケース研修サービス」の提供を開始したと発表した。同研修サービスでは、AIの能力や特徴、人が行う業務の構造を体系的に学び、受講者が自身の業務にAIをどう適用するかを考える。

人の業務を分解し、AIとの役割分担を検討

AI活用の方法論とユースケース研修サービスは、AI活用の方法論に関する講義と、デモを交えた日常業務のユースケース紹介で構成する半日程度の研修プログラム。特定の職種や部門、役職に限定せず、AIを実務で活用し、業務成果につなげたいビジネスパーソンを対象とする。

方法論を扱うパートでは、AIの原理や得意・不得意を学ぶとともに、人の業務を作業や思考、作業負荷、認知負荷などの観点から分解する。その上で、AIの能力や特徴と業務の性質を照らし合わせ、AIが担う領域と、人の判断や専門性を生かす領域を整理する。

研修では、AIと人の役割分担や、AIを活用する業務の見極め方、活用パターンなども取り上げる。特定のツールの操作方法やプロンプトだけでなく、仕事や業務を起点にAIの適用箇所を特定し、具体的なユースケースへ展開する考え方の習得を目指す。

Microsoft 365 Copilotを使った業務例を紹介

ユースケースを扱うパートでは、Microsoft 365 CopilotなどのAIツールを使い、文書作成やメール対応、会議運営、データ分析といった日常業務での活用例を紹介。Excel、Word、PowerPoint、Outlook、Teamsでの活用例を、実際の画面や操作イメージ、デモを交えて解説する。また、AIへの指示から人による確認、成果物の仕上げまでの流れも取り上げる。

本研修の位置付けと構成イメージ

事前にヒアリングを行い、受講企業や部門の業務、課題に応じて研修内容をカスタマイズすることもできる。講師は、フォーティエンスコンサルティングのコンサルタントが務めるという。

フォーティエンスコンサルティングは同サービスを通じ、AI活用を一部の社員の経験やスキルに依存する取り組みから、共通の考え方に基づいて社員が活用方法を検討、実践できる組織的な能力へ発展させることを目指すとしている。