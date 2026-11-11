パーソルホールディングスはHR領域におけるAI活用動向をまとめたニュースレターを公開し、オンボーディングへのAI活用事例を紹介した。オンボーディングとは、新規入社者の組織適応や定着を支援する一連の取り組みを指す。

同社によると、人材の流動化やリモートワークの定着に伴い、新規入社者の早期立ち上げと受け入れ側の指導負荷が課題になっているという。リモート環境特有の「誰に何を聞けばいいか分からない」という入社者の不安が大きいほか、基礎知識のインプットや実践トレーニングに伴う受け入れ側の指導負荷も生じる。

こうした環境の中で、AIを社内情報の検索や問い合わせ対応に活用するだけでなく、知識習得や実践トレーニングに組み込む企業も出てきた。

生成AIで社内情報の検索を効率化、企業のAI活用事例は？

新卒や中途の新規入社者が業務を覚える際、課題の一つとなるのが社内情報の探索だ。業務マニュアルや社内規程などの情報が複数の場所に分散していると、必要な情報を見つけるまでに時間がかかる。また、質問を受ける先輩社員や管理部門にも対応の負担が生じる。

こうした課題に対し、生成AIを使って社内情報の検索や問い合わせ対応を効率化する企業がある。

例えばベネッセは2024年2月に、AIが社員からの質問に対し、社内情報を参照して回答する「社内相談AI」を開発。Microsoft Copilot Studioを利用したもので、イントラネットに蓄積された情報や業務マニュアルを基に、社員からの質問に回答する。

同様に、メルカリも社内データを活用したLLMベースの問い合わせ対応システム「HiYo-Chan」を開発。2025年の技術イベント「mercari GEARS 2025」では、社内問い合わせ対応の工数を60%削減した事例として紹介されている。

また、ソフトウェア関連サービスを手掛けるアシストは、生成AIを活用した企業内検索サービス「Glean」を全社導入。新規入社者が研修や配属後の業務で社内情報を調べたり、専門用語を理解したりする際に活用しているそうだ。

これらの取り組みに共通するのは、社内に蓄積された情報を従業員自身が探して活用できる環境を整えている点だ。特に新入社員にとっては、必要な情報を自力で調べられることが、業務の習得を進める上での助けとなり得る。

AIは新人育成の指導者を代替するのか？ 人とAIの役割分担

一方、社内情報の検索や問い合わせ対応に加えて、実践的なトレーニングにAIを活用する動きもある。パーソルホールディングスは、AIによる自律学習と、人による伴走支援を組み合わせた新規入社者の育成プロセスの必要性を指摘する。

同社のテクノロジー人材戦略部テクノロジー組織開発室 室長の佐藤由佳氏は、オンボーディングにAIを取り入れる意義について、「単なる省力化やメンターの代替ではなく、新規入社者の自律的な学びを支えながら、人が担うコミュニケーションや伴走支援の質を高めることにある」と説明している。

パーソルホールディングス テクノロジー人材戦略部 テクノロジー組織開発室 室長 佐藤由佳氏

社内情報の探索や基礎知識の習得、反復的なトレーニングをAIが支援できれば、先輩社員やメンターは、組織固有の事情や暗黙知の共有、実務判断のすり合わせ、信頼関係の構築などに注力できる。

その一方で、「AIに任せる領域と人が責任を持つ領域を明確にし、AIの回答品質やデータの取り扱いを継続的に確認することも重要」だと佐藤氏は訴えている。

AIが新人のロールプレイングを支援、パーソルキャリアで指導者の生産性25％向上

パーソルホールディングスはニュースレターの中で、グループ会社のパーソルキャリアが構築したハイブリッド型の育成モデルについて紹介した。同社は転職希望者を支援するキャリアアドバイザーの育成にAIを導入し、知識習得や反復練習と、人による対話や指導を組み合わせる仕組みを構築したという。

具体的には、営業スキルの習得プロセスを「わかる（知識理解）」と「できる（実践・行動変容）」に分け、6つのステップに再構成。知識習得やロールプレイングによる反復練習、分析などをAIが担当する一方で、トレーナー（人）は対話による動機付けや、経験に基づく判断、問いかけによる行動変容の支援に集中する。

これにより、育成工程の再現性の向上と入社者の早期戦力化、トレーナーの定型的な指導負荷の削減が期待できるという。トレーナーはEQ（感情知能）が求められる高度な伴走支援にリソースを集中させられるようになる。

こうした取り組みの結果、このモデルの導入によって、新人キャリアアドバイザーの生産性は前年比107.6%へ向上しただけでなく、トレーナーの生産性も約25%向上したのだという。同社はAIに定型的な指導を任せることで、育成担当者の負荷軽減と指導品質の標準化につなげた。