来年の手帳を考える人も増える時期だ。書店には創意工夫を凝らした手帳が並んでいて楽しいものだ。デジタルデータは万全だというのも言い過ぎで、ごく希ではあるが故障したり、一時的な障害で使えなくなったりということも・・・何かが駄目になったときの可用性を高めるためにも手帳の習慣は磨きたいところ。

AI時代に手書きで書きたい人が増加？

高橋書店が17日に発表した手帳に関する意識調査「手帳白書 2027 」に興味深いデータがある。全国の10～ 60代の1,000 人を対象として調査では、何かを調べたり相談するようなケースで最初に使うツールは検索エンジンが5割、生成AIが2割、SNSが1割と全体の8割がデジタルツールを使っているが、「自分でじっくり考える時間が減った」(39.6％)「自分の気持ち・考えを言葉にする力（言語化力）や物事をじっくり考える力（思考力）が以前より衰えた・減ったと感じる」(43.7%)と多くが回答している。

正確性や効率性を考えてデジタルツールで使うことが一般化しているが、理解して自分の考えをまとめる行為が少なくなることに不安を感じている人も多く、「AI時代だからこそ紙に書く時間は必要と思う」との回答者が64.7％にも及んでいる。

紙の手帳に書く場合は、誰かに見せるためでもなく、自分の思考で書くことがほとんだ。これを渇望する人が増えているのではないだろうか？

紙の手帳やノートに検索機能をつける

紙の手帳やノートに記すことを習慣づけたいと思っても、デジタルとの最大の違いともいえる"検索性"が無いことで、飽きてしまい習慣化できなくなる。しかし、これを補完する方法がある。

学生時代からノートをとることが苦手で、よりよい方法を模索していたサンディエゴ在住のフリーランス開発者Brian Schraderさんがブログ記事「Take Better Notes, By Hand 」(良いメモを手書きで書こう)で紹介する方法は、索引(index)を付けるページを作ることだ。索引とは、書籍などの巻末にある

AI .... 12, 27, 88 税金 .. 40, 82 熊対策 .. 15 ライフハック..23,45,12 地震対策..34

Take Better Notes, By Hand (https://brianschrader.com/archive/take-better-notes-by-hand/)

のような特定のトピックからページを探し出せる機能だが、まさに検索機能。巻頭にページ番号付きの索引を作り、ノートにページ数が無い場合は見開きを1単位にして片方だけにページ番号を自分で追加する。これをノートや手帳の巻頭・巻末に作っておいて、その都度書き込んでおくというわけだ。トピックスの付け方に一手間かかるかもしれないが、あとから振り返る時に抜群の検索性を持たせられる。ほかにも索引以外のページ内でも参照ページを記したり、追記のために左ページを余白にするなど参考になるテクニックを紹介している。

様々な用途に分けたノートを山ほど持つそうだが、非常にうまくいってるとのこと。来年の手帳が並ぶこの時期に、アナログ/デジタルを問わずデータを振り返えられる検索性の付加を考えてみるのも良いのでは？