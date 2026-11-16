スプライングローバルは11月15日、AI動画生成サービス「Sylavids（シラビズ）」を、順天堂大学が教職員約3,000人を対象に導入したと発表した。同サービスは、PowerPointやPDF形式の資料を取り込むと、AIがナレーション原稿を作成し、音声付きの説明動画に仕上げるというもの。順天堂大学では、補講や予習・復習、学会発表などに活用している。

講義資料を作り直さず説明動画に

Sylavidsは、PowerPointやPDFの内容をAIが読み取り、ナレーション原稿を作成するサービスである。元の資料のデザインを保ったまま、音声付きの説明動画に仕上げることができ、撮影や動画編集は不要。AIが作成した原稿は利用者が確認、修正できる。

日本語、英語、中国語に対応し、字幕は動画に直接組み込まず、VTTまたはSRT形式の別ファイルとして出力する。順天堂大学では、教員や職員が手元の講義資料や説明資料を作り直さずに取り込み、補講、予習・復習、学会発表、学内案内、多言語版の作成などに利用している。

順天堂大学での使い方

具体的には、補講や予習・復習用の教材に加え、複数のキャンパスで授業内容を統一するためにも使っているという。そのほか、学会のポスター発表の内容を音声付き動画にまとめたり、留学生や海外の関係者向けに日本語の資料を基に英語版や中国語版を作成したりしている。

学生への教育効果を2030年に向けて検証

順天堂大学は、教員が蓄積してきた講義資料を紙以外の形でも学生に届ける方法を検討していた。しかし、動画制作を外部に委託すると、素材の受け渡しや内容確認に時間がかかる。また、留学生向け資料の作成では、翻訳会社への委託後に複数回の確認が必要だったという。

サービスの選定にあたっては、教員が授業で使うPowerPointをそのまま取り込める点や、数千人規模の組織でも利用しやすい点を重視した。汎用の生成AIツールも比較したが、資料を動画にして届けるという目的には合わなかったとしている。また、教職員約3,000人が利用する場合、汎用ツールの上位プランを全員分契約するより、用途に合ったツールを選ぶ方が現実的だったことも、選定理由に挙げている。

今後は事務職員にも利用を広げ、業務の引き継ぎなどに使う動画の作成を検討する。学生への教育効果については、学生への聞き取りと到達度の確認を組み合わせ、2030年に向けて評価を進めるとしている。

さらに、動画内にクイズや練習問題を組み込み、学生が考えて回答する演習型の動画教材へ発展させるための教員研修（FD）を展開する考えだ。将来的には、AIによる問題の自動生成や、個々の理解度に応じた解説、フィードバックなどへの活用も想定しているという。