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セキュリティ隔離とゲーム開発の機動力を両立―スクウェア・エニックスの次世代基盤を支えるOmnissa Horizon
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「2025年の崖」を克服し成長戦略を達成へ─日本能率協会マネジメントセンターを支える、基幹業務システムのレガシー脱却と内製化への大転換
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上山城郷土資料館、アプリ不要の多言語ガイドシステムでインバウンド対応
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岡山の医療器材専門商社のkintone活用促進のカギは「うんざり業務の解消」と「ウロウロ作戦」
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2025/07/14 10:00
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東北放送、Google Workspaceとアドオンツールでセキュリティ強化・ペーパーレスを実現
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