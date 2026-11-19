新生児の育児には多くの不安が付きまとう。それが初めての子育てともなればなおさらだ。授乳やおむつ替え、寝かしつけ、夜泣きなど、慣れない作業に戸惑う人も少なくない。

こうした育児への不安を軽減し、仕事との両立を支援することを目的に、パーソルホールディングスは11月19日、「いい育児の日」に合わせて、有明ガーデン（東京都 江東区）で体験型イベント「パーソル 育児・育休相談ラウンジ」を開催した。

イベントでは、東海大学の小坂崇之准教授が開発した赤ちゃんロボット「Crying Baby」を使い、授乳やおむつ替えを体験するワークショップなどを実施。本物のミルクを飲み、おしっこをするというユニークなロボットの特徴や、開発に込められた思いを紹介したい。

疑似体験 赤ちゃんロボットで授乳やおむつ替えを体験、パーソルがイベント開催

パーソルグループはジェンダーダイバーシティの推進を経営戦略の一つに掲げ、男性の育児休業取得を促進している。これまではグループ社内を対象とした活動を展開してきたが、今回は一般向けに育児と仕事の両立について考える機会を提供するイベントを企画した。

そんな育児・育休の取り組みを促すイベント開催地として、有料・無料のキッズスペースや書店、カフェが集まる住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデンのモール4階は、まさにうってつけの場所といえるだろう。

イベントの目玉となったのが、東海大学 情報理工学部の小坂准教授が開発した赤ちゃんロボット「Crying Baby」を用いた育児体験。このロボットは本物のミルクを飲み、排尿まで再現できるというから驚きだ。

東海大学 情報理工学部 情報メディア学科 小坂准教授と「Crying Baby」

イベント一般公開に先立って行われたワークショップでは、パーソル社内に設立された男性育休推進部のメンバーがCrying Babyに実際のミルクをあげてから、おむつ替えに挑戦した。

実際に挑戦したのは、大学生から中学生まで3人の子供を持つパーソルグループの男性社員。おむつ替えは約13年ぶりだったというが、体験後には「当時のことを思い出した。事前に体験しておくことは重要だと思う。今回のようなイベントをきっかけに、夫婦で育児について話し合い、協力することの大切さを感じてもらいたい」とコメントしていた。

体験中は東京都助産師会の石村助産師が、おむつ替えの際に赤ちゃんの股関節に負担をかけない方法などを指導した。

Crying Babyのおむつ替えに挑戦

続いて、妊婦体験ジャケットを使ったワークショップも行われた。参加者役の男性社員は、約10キログラムのジャケットを着用した状態で靴下を脱ぎ履きしたり、立ったり座ったりする動作に挑戦。

お腹が大きくなることで足元が見えにくくなり、普段は何気なく行っている動作にも負担が生じることを体験した。助産師は、妊娠中の身体的な変化への理解を深めるとともに、家族間でコミュニケーションを取り、日常生活を支え合うことの大切さを説明した。

妊婦体験ジャケットを使ったワークショップ

ワークショップの最後には、参加者役に「育業スタート認定証」が授与された。パーソルグループは、育児の大変さを事前に体験することで、夫婦が育児について話し合い、協力して取り組むきっかけを作りたい考えだ。また、育児に関する知識や経験を得るだけでなく、仕事との両立や今後のキャリアについて考える機会につなげることも、今回のイベントの狙いとしている。

育業スタート認定証の授与式

「ストレスしか与えない」赤ちゃんロボット、開発者自身の育児経験から誕生

今回のイベントで使用された「Crying Baby」は、東海大学 情報理工学部 情報メディア学科の小坂准教授が1人で開発を進めたという。

ミルクやおむつ交換、抱っこなどをランダムに要求して泣き出す仕組みで、本物のミルクを飲み、飲んだミルクに色を付けて排泄する機能も備える。実際の新生児に近い育児体験を実現するため、電源ボタンやミュートボタンはあえて設けていない。

おむつの線の色が黄色から青に変わっている

特徴的なのは、体験者にあえてストレスを与える設計思想だ。Crying Babyは泣き始めると、あやすなどの対応をしなければ泣き止まず、笑顔や感謝といったポジティブな反応も示さない。

小坂准教授は「ストレスしか与えない設計としている。実際の赤ちゃんは泣いたからって電源を切ったりミュートにしたりできない。また、うまくあやしても笑わないし喜ばないし、ありがとうとも言わない」と説明。

育児における「報われなさ」や、正解のわからない対応を求められる状況を再現し、新生児の世話に伴う精神的な負担を体験してもらうことが狙いだそうだ。

こうしたロボットを開発した背景には、小坂准教授自身の育児経験がある。約5年前に同氏の息子が誕生した際、感染対策の影響もあり、初めて対面できたのは母子の退院当日だった。しかし、帰宅直後に妻の体調が悪化し入院することになった。このため、小坂准教授は新生児を突然一人で世話しなければならなくなったという。

母乳で育てる予定で、自宅には哺乳瓶も粉ミルクも用意していなかった。ミルクの作り方や赤ちゃんに着せる服もわからず、泣き止まない子を前に不安が募ったという。精神的に追い詰められ、泣き続ける息子に怒鳴ってしまった経験も明かした。

育児中の小坂准教授の心情

この経験から小坂准教授は、出産前に新生児の育児を疑似体験できる仕組みの必要性を感じたとのことだ。特に、初めて子供を迎える夫婦にとって、育児で直面する問題を事前に想像し、対策を考えるのは容易ではない。

「Crying Babyを通じて育児の大変さを体験しておくことで、新生児への接し方を学び、不安を軽減する機会にしてもらえたら」と同氏は話していた。

赤ちゃんロボット「Crying Baby」の仕組みとは？ 製品化に向けた課題も

小坂准教授はCrying Babyの開発以前から、妊娠や育児を疑似体験するシステムの研究に取り組んできた。具体的には、妊娠中の体重増加を再現するだけでなく、胎動なども体験できる妊婦体験ジャケットを開発したこともある。単に身体的な負担を再現するのではなく、お腹に新たな命が宿る喜びも感じられるよう工夫したそうだ。

今回のCrying Babyの開発で特に苦労したのは、新生児サイズの限られた空間に必要な機構を収めることだった。ロボットに搭載した部品は3Dプリンターを活用して自ら設計した。授乳や排尿を再現する機構を限られたサイズに組み込むため、部品の小型化や配置に工夫を重ねたという。また、新生児に近い2.5～3キログラムの重量を再現するため、内部には鉛の重りを使用している。

加えて、Crying Baby最大の特徴である「本物のミルクを飲む」という機能が、製品化に向けた課題にもなっているそうだ。実際のミルクは栄養分を多く含むため、使用後は毎回内部を清掃する必要があり、衛生管理に手間がかかる。小坂准教授は、この清掃の問題が商品化に向けた大きな障壁の一つになっていると話していた。リアルな育児体験を実現するための仕組みが、実用化の難しさにもつながっているわけだ。

実際にミルクを飲ませる練習もできる

小坂准教授は今後について、玩具メーカーなどと協力しながら製品化につなげたいとの意向を示した。育児の精神的な負担まで疑似体験できるロボットを、出産前の学びに活用できる製品へと発展させられるか。企業との連携や、衛生管理などの課題解決が今後の鍵となる。