米Googleは11月9日（現地時間）、独自開発するAIアクセラレーター「TPU」の第8世代に「TPU 8tx」と「TPU 8i Max」を追加すると発表した。8txは機密データを扱う推論向け、8i Maxは長大なコンテキストを処理する用途向けで、AIエージェントの運用に必要なセキュリティやメモリ性能を強化する。

同社は4月に、大規模なモデル学習向けの「TPU 8t」と、低遅延の推論向けの「TPU 8i」を発表している。今回の2システムは、これらのチップを基に、パッケージやネットワーク、セキュリティ機能などの構成を変更したもの。第8世代のラインアップは4種類となる。

TPU 8txは、セキュアな機密推論に最適化したシステムで、小規模な学習にも適するとしている。TPU 8tと同じシリコンを採用し、ホストCPUには第5世代AMD EPYCプロセッサーを組み合わせ、処理中のデータやモデルの重みをハードウェアレベルで保護・隔離する機密コンピューティング（Confidential Computing）に対応する。

ネットワークには、低遅延の推論向けに開発した「Boardfly」を採用する。同社によると、TPU 8tに比べて遅延を最大で半減でき、機密コンピューティングに伴う性能低下もほぼないという。

主な対象は規制の厳しい業種の企業や政府機関などである。非公開データを用いたファインチューニング、大規模モデルの知識を小規模モデルに移す「蒸留」、強化学習によるエージェントの訓練などを同じシステム上で実行できる。学習用と推論用の別々のクラスター間で、機密データを移動させる必要を減らす。

TPU 8i Maxは、低遅延のTPU 8iチップ2基を単一パッケージに統合したシステムである。Googleによると、TPU 8iに比べて演算能力、SRAM容量、広帯域メモリ「HBM」の帯域幅がそれぞれ2倍となる。

複数のAIエージェントがソフトウェアのコード全体や数時間分の動画を扱うような大規模な処理では、メモリから演算部へのデータ供給が追いつかなくなることがある。演算能力とメモリ性能を併せて拡大することで、こうしたメモリ帯域の制約の緩和を狙う。また、既存のラックの設置面積に2倍のシリコンを搭載でき、床面積当たりの演算能力に加え、電力当たりの演算能力も高められるとしている。

ソフトウェア面では、開発・運用を支援するツールも拡充する。10月にオープンソース化した「TorchTPU」により、PyTorchのコードやHugging FaceのモデルをTPU上でネイティブに実行できる。Claude Code、Cursor、Google Antigravityと連携し、導入作業の自動化やカーネルの自動チューニングを行う「TPU agent suite」もプレビュー提供する。

さらに、推論時の文脈を保持するKVキャッシュなどを効率よく移動する「TPU Sync」をオープンソース化する。TPUのHBM、ホストメモリ、共有ストレージ、ネットワークを組み合わせ、長大なコンテキストを扱う際のメモリ管理やデータ転送を最適化する。

Yoichi Yamashita

Yoichi Yamashita

好きなアーティストの話で意気投合したニューヨーク州立大学の職員に紹介状を書いてもらい、それを握りしめて渡米。大学時代がちょうどパソコン黎明期と重なり、今よりはるかに高価だったパソコンを好きなだけいじれたおかげか、卒業後はニューヨークのビジネス誌にもぐり込むことに成功。Windows 95発売直前、現在のAIブームに比べるとずっとサブカル寄りで、どこか怪しげな熱気に満ちていた「インターネット」の担当を押し付けられ、以来、IT・テクノロジー畑をふらふらと歩き続けている。

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