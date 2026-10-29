米Oracleは10月27日（現地時間）、米ラスベガスで開催された年次イベント「Oracle AI World」において、GoogleのAI向け半導体「Tensor Processing Unit（TPU）」をOracle Cloud Infrastructure（OCI）に導入すると発表した。

TPUは、Googleが機械学習やAIの処理に向けて独自開発したアクセラレーター。大規模なAIモデルの学習や推論処理に最適化されており、Googleの生成AIモデル「Gemini」の開発や運用にも利用されている。

今回の提携により、OCIのユーザーはNVIDIA製GPUなどに加え、GoogleのTPUをAI処理基盤として選択できるようになる。Google以外のハイパースケールクラウドでTPUが提供されるのは初めて。

AIモデルの学習から推論まで対応、2027年に提供開始

GoogleのTPUは、大規模なAIモデルの学習や追加学習、推論など、AIの開発・運用における幅広い処理を対象としている。

OCIで提供されるTPUは、DenseモデルやMixture of Experts（MoE）モデルの学習・追加学習に加え、AIエージェントの複数段階にわたる推論処理や、長いコンテキストを扱うアプリケーションなどにも対応する。

OCIは、TPUを大規模に稼働させるための電力、冷却設備、データセンターネットワークを提供する。ユーザーはAIワークロードの特性や性能要件、コストに応じて、適切なコンピューティング基盤を選択できるようになる。

TPUの提供開始は2027年中を予定しており、需要に応じて複数年にわたって提供規模を拡大する計画だ。

Googleの第8世代TPU、学習向けと推論向けの2種類を展開

Googleの第8世代TPUには、AIモデルの学習向け「TPU 8t」と推論向け「TPU 8i」の2種類がある。

TPU 8tは、大規模AIモデルの学習処理を対象としており、Googleによると、従来世代と比較してPod当たりの演算性能が約3倍に向上している。一方、TPU 8iは推論処理向けに設計されており、複数のAIエージェントが連携して処理を実行するようなワークロードを想定している。

OCIでGPUとTPUを選択可能に、企業データとの連携も視野

今回の提携は、OCIが提供するAI向けコンピューティング基盤の選択肢を拡大する取り組みの一環となる。

Google Cloudの公式ブログでは、OCIでTPUを利用できるようになるメリットとして、企業が保有するデータとの近接性を挙げている。

Oracleのデータベースを利用している企業は、既存のデータが保存されているOCI環境の近くでAIモデルの追加学習や推論処理を実行できるようになる。これにより、異なるクラウド間で大量のデータを転送する際のコストや負荷を抑えられるとしている。

また、GoogleのTPUとGPUを同じOCI上で選択できるようになることで、AIモデルの学習や推論など、処理の種類に応じて適切なアクセラレーターを使い分けることも可能になる。

OracleはNVIDIA製GPUを活用したAIインフラの拡充も進めており、今回のGoogleとの提携によって、AIワークロードに応じたコンピューティング基盤の選択肢をさらに広げる。