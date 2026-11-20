設備の状態を確認する。作業員や車両の位置を把握する。作業現場の温度を保つ。建設や鉄道、ビル管理の現場では、一つひとつは小さく見えても、積み重なれば大きな負担となる業務が数多く存在する。



AIやIoTでこうした仕事を変えていく取り組みは、すでに始まっている。しかし、技術的に「できること」と、実際の業務で「使われ続けること」は同じではない。既存の業務やルールにどう組み込み、PoCを本番導入へ進め、成果を別の業務や拠点へ広げるか。その過程には、技術だけでは越えられない壁がある。



2026年9月17日にMODE, Inc.（以下、MODE）が開催した「MODE CHANGE 2026」では、IoTプラットフォーム「BizStack」を活用する企業が、データ活用やAI実装の事例を紹介した。本稿では、各社の実践から、人とAIが共に働く現場への道筋を探る。



AIに「作業」ではなく「業務」を任せるために

基調講演「デジタルから、フィジカルへ ― AIが現場に降りてくる時代に、MODEは何を賭けるのか」に登壇したMODE CEO／Co-Founderの上田 学氏は、2026年前半の大きなトレンドとして「AIエージェントの爆発的な普及」を挙げた。



AIエージェントは、目的に応じて手順を組み立て、外部ツールを操作しながらタスクを進める。上田氏は、AI活用が「答える」段階から「働く」段階へ移りつつあると説明した。ただし、設備や車両を扱う業務では、AIの判断が運用や安全に直接影響するため、すべてをAIに委ねることはできない。



「AIエージェントが作業をできるからといって、そのまま業務をできるわけではありません。人に作業手順を与えるのと同じように、AIにもワークフローを教える必要があります」（上田氏）



基調講演に登壇したMODE CEO／Co-Founder 上田 学氏

この考え方を実装するためにMODEが発表したのが、現場業務をAIに遂行させる実行基盤「BizStack Workflow」だ。定められた手順や分岐とAIによる柔軟な判断を組み合わせ、異常の検知から判断、対応、確認、記録までを一連の業務としてつなぐ。



上田氏は「アラートを増やすのではなく、その後の対応業務を減らしたい」と説明した。BizStackを「現場を見える化する基盤」から「現場業務を動かす基盤」へ進化させ、人間とAIが共に働く環境を目指す。



現場を変えるのは、AIではなく「ループ」である

ゲスト講演「AIエージェントは未来を変えるか ― 現場・実践・気づきが導く変革」に登壇した東京大学大学院 工学系研究科 教授の川原 圭博氏は、IoTやロボティクスを基盤に、AIが実世界で働く仕組みを研究している。



川原氏は、フィジカルAIを「物理世界をリアルタイムに観測し、理解し、行動を生成するAI」と説明した。対象は人型ロボットに限らず、工場や鉄道、建設、物流、ビルなどにも広がる。AIが設備の状態や作業状況を理解するには、それらを捉えるデータが不可欠だという。



ただし、データを集めるだけでは、利用者が求める価値にはつながらない。そのことを示す例として紹介したのが、農業用の土壌水分センサーを開発した経験だ。農家が本当に知りたかったのは、正確な水分量ではなく、作物を良い状態で育てるために、いつ、どの程度の水を与えるべきかという判断だった。データは、収集・可視化するだけでなく、利用者が実現したい仕事に結び付いてこそ価値を生む。



そこで重要になるのが、観測、判断、対応、結果確認までを一つのループとして設計することだ。人の役割も、個別に判断する「Human in the Loop」から、AIに任せる範囲や例外時の対応を定め、全体を監督する「Human on the Loop」へ変わる。



「まず、何を達成したいのかを明確にし、AIエージェントにどこまで任せるのかを決める。さらに、どのような場合に処理を止めて、人の判断に戻すのか。この条件を設計することが実は大事なんです」（川原氏）



ゲスト講演に登壇した東京大学大学院 工学系研究科 教授 川原 圭博氏

AI導入そのものではなく、情報収集や報告を減らし、人が判断や改善に注力できる状態から逆算することが重要だと、川原氏は講演を締めくくった。



現場との対話から始まった、鹿島建設のDX

続いて、データ活用やAI実装の実践を紹介する2つのセッションが行われた。1つ目の「BizStackで実現する、現場データ活用の実装アプローチ」では、鹿島建設株式会社（以下、鹿島建設）の川島 慎吾氏と橋本 尚範氏、MODEの道間 健太郎氏と渡邊 飛雄馬氏が登壇した。



MODEセッションの様子。

左から、MODE プロダクトマネージャー 渡邊 飛雄馬氏、鹿島建設株式会社 川島 慎吾氏、鹿島建設株式会社 橋本 尚範氏。

モデレーターはMODE 事業開発部長 道間 健太郎氏が務めた。

分散したデータを、一つの画面へ

鹿島建設では、建設業界の技能者不足を背景に、約10年前から「スマート生産」を推進している。「作業の半分はロボットと」「管理の半分は遠隔で」「全てのプロセスをデジタルに」を掲げ、限られた人員でも現場を把握し、判断や指示ができる環境づくりに取り組んできた。



一方、用途ごとに異なるシステムを導入すると、データや確認画面が分散する。川島氏によると、BizStackを選んだ決め手は、複数のセンサー情報を一つのダッシュボードへ集約できる点だった。



最初の導入先では、漏水、水中ポンプ、排水のpHや濁度、カメラ、WBGT（暑さ指数）などの情報をBizStackへ集約。天気予報とも連携し、雨が予想される場合には、設備の状態を事前に確認できるようにした。



利用の定着に向け、MODEの渡邊氏は繰り返し現場へ足を運び、利用状況や改善要望を確認した。橋本氏は、その姿勢について「まず顔と信頼関係をつくってくれた」と振り返る。やがて利用者からも「こんなこともできるか」と相談が寄せられるようになったという。



橋本氏自身も、雨量やカメラ映像、漏水、濁水などを一画面で確認できるダッシュボードを作成した。ExcelやPowerPointを扱うような感覚で、工事管理の確認手順に合わせて画面を構成できたことも、利用の定着を後押しした。



いつもの報告方法は変えず、集計作業をゼロに

鹿島建設とMODEによるAI活用は、大規模な業務改革ではなく、駐車場を利用する車両台数の集計から始まった。



それまでは、工事に携わる各社からチャットで寄せられる駐車予定台数を、施工管理担当者が手作業で集計していた。相談を受けたMODEは、4～5日ほどでAIエージェントによる集計の仕組みを構築。各社の担当者は普段通りチャットで台数を報告するだけで、AIが内容を読み取り、自動で一覧へまとめる。



「現場側は何も変えていません。いつも通り報告してもらうだけで、私が行っていた集計作業がなくなった。私の作業時間がゼロになったということです」（橋本氏）



画像で送られるWBGTの報告についても、AIが数値を読み取り、集計する仕組みを構築した。新しいツールを覚えてもらうのではなく、従来の報告方法を維持したまま裏側の処理を変えたことが、無理のない導入につながった。



鹿島建設株式会社 東京建築支店 建築工事管理部 生産推進サポートグループ課長 橋本 尚範氏

今後は、個別の集計にとどまらず、安全上の指摘から依頼、是正確認、未対応時のリマインド、是正率の集計までをAIが進める仕組みも視野に入る。橋本氏は、情報収集や報告用の加工が減れば、「じっくり考える時間」が生まれ、人が判断や改善に集中できると期待する。



こうして生まれた成果を、ほかの工事や拠点へどう広げていくのか。川島氏は、実際に使う人が便利さを実感することが重要だと語る。



「一度使って便利だ、次の現場でも使いたいと思えるものになれば、どんどん広がって勝手に標準になります。私が標準化すると決めるより、当たり前のように広まる世界が理想です」（川島氏）



鹿島建設株式会社 建築管理本部 建築工務部 生産推進サポートグループ グループ長 川島 慎吾氏

使う人の負担を増やさず、目の前の仕事を一つずつ変えていく。鹿島建設とMODEの取り組みは、AIを日々の業務へ定着させ、成果を横展開していく現実的な道筋を示していた。



現場データは、安全管理と設備管理をどう変えるのか

2つ目のセッションでは、「PoCで終わらせない現場DX：AI時代のデータ活用と部門責任者の役割」と題したパネルディスカッションを実施した。東日本旅客鉄道株式会社（以下、JR東日本）の岡本 健太郎氏、三井不動産株式会社（以下、三井不動産）の上井 公介氏が登壇し、MODEの上野 聡志氏がモデレーターを務めた。



パネルセッションの様子。

左から、東日本旅客鉄道株式会社 岡本 健太郎氏、三井不動産株式会社 上井 公介氏、MODE Vice President of Business 上野 聡志氏

JR東日本、夜間工事の「見えない」をどう捉えるか

JR東日本では、BizStackをベースに「鉄道工事の現場情報可視化プラットフォーム」を構築している。夜間工事に入る作業員や軌陸車に小型GNSS端末を取り付け、衛星測位によってリアルタイムに位置を把握できるようにした。



立入禁止エリアへの進入時には警告を出すほか、蓄積した位置データから、作業員や軌陸車の稼働状況を確認できる。



「人の目だけで全体を管理するには限界があります。管理者が目の届かない場所で何が起きているかを把握できることは、非常に大きいと思います」（岡本氏）



同社では、遠隔から状況を把握する手段として、線路を認識して自律飛行するドローンも研究している。将来的には、設備異常の発生箇所へドローンが向かい、映像を送る運用も見据える。こうしたデータ活用により、人の目が届かない場所を捉え、限られた人員でも必要な箇所へ注意を向けることで、鉄道工事の安全性向上を目指している。



三井不動産、ビル設備管理の「見に行く」を見直す

三井不動産は、日本橋一丁目三井ビルディングを対象に、ビル設備管理の効率化に向けたPoCを実施した。



従来の設備管理は巡回や目視への依存度が高く、状態を確認するたびに設備のある場所へ足を運ぶ必要がある。設備管理の経験を持つ上井氏も、ビル内を繰り返し巡回していたという。



PoCでは、中央監視設備、カメラ、外部センサーの情報をBizStackへ集約し、エネルギーデータの定期配信や、設備の操作盤などの遠隔確認を可能にした。



中央監視上で「一括故障」としか表示されない場合でも、映像があれば、現地確認の緊急性や持参すべき道具を判断できる。移動を減らし、対応の優先順位を付けることにもつながる。



一方、本番導入に向けては、効果をどのような指標で評価するかが課題となる。



「時間や人数だけで費用対効果を測ると、効率化の取り組みは壁を越えにくい。他にどのような評価軸があるのかも模索しています」（上井氏）



三井不動産では、技術検証を踏まえ、本番導入で価値を生むユースケースと、その効果を測る評価軸の整理を進めている。



PoCを越えるために、何を変えるべきか

技術検証で有効性を確認できても、本番導入に至るとは限らない。岡本氏は、PoCと実際の業務の間にある壁について、次のように語った。



「PoCが止まる理由は、技術ではないと思っています。良いものができても、現場からは『今のルールとどう違うのか』、経営からは『投資効果はどうなのか』と聞かれる。『良いものができた』で終わってしまうのが一つの壁です」（岡本氏）



東日本旅客鉄道株式会社 建設エンジニアリング部 企画ユニット（未来価値創造・安全戦略） 岡本 健太郎氏

本番導入には、既存ルールの見直しも必要だ。たとえば、工事の実施状況を証明する規則で写真の提出が求められている場合、写真以上に詳しい点群データがあっても正式な提出物として扱えない。新技術を実務へ組み込むには、業務やルールも更新しなければならない。



導入初期の負担をどう捉えるかも重要になる。上井氏は「生産性のJカーブ」を示し、ルール変更や人材育成、データ標準化によって、一時的に生産性が下がる場合があると説明した。ただし、それは将来の成果に向けた「しゃがみ」であり、短期的な効率だけで評価すべきではないという。



AI活用における生産性のJカーブ

本番導入の先には、成果をどう広げるかという課題もある。仕事の進め方や課題は部署や拠点ごとに異なるため、利用者と対話し、それぞれの実情に合わせて仕組みを調整する必要がある。その際に鍵となるのが、課題を切実に捉えるキーパーソンと、部門を越えて「やりたい人、できる人」が参加できる推進体制だ。



最後に、PoCを終わらせないために部門責任者に必要なものを問われ、両氏は共通して「情熱」を挙げた。



「変革にはエネルギーが必要です。熱い思いで取り組んでいる人を一度冷やしてしまうと、再び温めるには時間がかかります。難しい理由があるなら、『これなら変えられるのではないか』と、次の可能性を一緒に考えてほしいと思います」（上井氏）



三井不動産株式会社 ビルディング本部 運営企画一部 企画グループ エンジニアリングリーダー 上井 公介氏

PoCを変革へつなげるには、技術だけでなく、ルール、評価軸、推進体制も見直す必要がある。現場との対話を重ね、変革を進める人の熱意を責任者が支えてこそ、従来の「当たり前」を変えられる。



「見える化」の先へ、MODEが目指す次の現場DX

MODE CHANGE 2026では、建設、鉄道、ビル管理における実践を通じて、AIや現場データを具体的な業務改善へつなげる道筋が示された。クロージングで上田氏は、各社の取り組みを通じて、AIの変化が「海の向こうだけの話ではない」ことを伝えられたのではないかと振り返った。



「状況の把握や異常検知に加え、その後の対応まで自動化することで、現場で役立つ仕組みとROIの創出に一歩近づけると考えています。皆さまと一緒に、この変化の先頭に立ち、新しい未来をつくっていきたいと思います」（上田氏）



MODEが担おうとしているのは、AIやIoTの仕組みを提供することだけではない。顧客やパートナーと共に課題を見つけ、AIを業務へ組み込み、得られた知見を再利用可能なワークフローとして別の業務や拠点へ広げていくことだ。



現場を「見える化」するだけでなく、その後の判断や対応までをつなぐ。MODE CHANGE 2026は、人とAIが共に働く未来を構想で終わらせず、日々の業務として実装していくというMODEの決意を示すイベントとなった。



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