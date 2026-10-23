コロナ禍の緊急事態宣言下で始まった、工作機械メーカーの業務システム刷新プロジェクト。営業、受注、生産計画、サービスという4つの業務領域を、Salesforceという1つのプラットフォームに一斉統合するという前例のない挑戦――。当時のJSOLで最大規模となったこの案件で、最後まで議論が続いたのが「生産計画まで統合すべきか」という経営と業務変革に直結する問いだった。

カスタマーエクスペリエンス事業本部 認定ITプロフェッショナル(アプリケーションコンサルタント) 内田 篤 氏

2008年新卒入社。金融・公共領域のスクラッチ開発を経て、現在はSalesforceを活用した業務改革・DX推進を牽引。社内研修の講師も務め、一つひとつの基本動作を誠実・愚直に行う大切さを伝えながら人財育成にも尽力している。

上流から経営課題の解決に伴走する、認定ITプロフェッショナルの役割

生産計画を扱える業界特化型のソリューションもまだ存在しなかった2020年当時、JSOLはなぜ統合の道を選び、どのように実現へ導いたのか。前例のない課題に向き合い、業務とシステムの全体を俯瞰しながらプロジェクトを推進した受注・生産計画領域のチームリーダー、内田 篤氏に話を聞いた。

──現在の担当業務や、社内での役割について教えてください。



内田氏

:カスタマーエクスペリエンス事業本部に所属し、お客さまの業務改革やDX推進を、主にSalesforceを活用して支援しています。基本構想の策定から要件定義、設計・導入、導入後の定着化支援まで、一貫して担当しています。

分断された情報をつなぐ、Salesforceによるシステム刷新

JSOLには独自のプロフェッショナル制度があり、私は「認定ITプロフェッショナル」のアプリケーションコンサルタントです。ITアーキテクトやプロジェクトマネジャーなど複数の職種があるなかで、アプリケーションコンサルタントは、お客さまの経営課題に深く寄り添い、ITを活用しながら業務とシステムの両面から解決策を共に考える役割を担っています。システム開発を始める前の構想段階からお客さまと向き合い、「経営や事業の課題を、ITでどう変えていくか」を一緒に考え、最適な形にしていきます。

──このプロジェクトは、どのような経緯で始まったのでしょうか。



内田氏

:2020年、コロナ禍の緊急事態宣言下で始まりました。お客さまである工作機械メーカーでは、受注管理、コールセンター、生産計画の3つのシステムがそれぞれ独立して稼働していました。これらの保守期限が近づき、お客さまが次期システムを検討されるなか、当社にお声がけいただきました。

最大の課題は、部門間で情報を共有できていないことでした。コミュニケーションはメールや電話が中心で、営業担当者が顧客とどのようなやり取りをしているかも、ほかの部門からは把握しにくい状態でした。

お客さまの経営層には、「全社員が顧客目線を持って仕事に臨む」という強い思いがありました。その実現には、部門を超えてリアルタイムに情報を集約・共有できる基盤が不可欠です。そこで当社は、既存の3システムに営業支援の機能も加えたうえで、Salesforce上に統合することを提案しました。

──複数の業務をまとめて刷新する、大きなプロジェクトですね。

内田氏

:そうですね。対象となったのは、営業、受注、生産計画、サービスの4領域です。私は受注と生産計画のチームリーダーとして、4領域をまたぐ調整や合意形成を担いながらプロジェクトを推進しました。

「現状維持か、改革か」──生産計画をSalesforceに統合するという挑戦

システム導入後の定着化支援まで含めると、約3年にわたるプロジェクトです。東京・大阪・名古屋の拠点に加え、当社のSalesforce案件としては初めてオフショアも活用。ピーク時は30人月規模と、当時のJSOLで最大規模のSalesforce案件でした。

──システムの統合にあたり、特に議論になったのはどの部分でしたか。



内田氏

:生産計画です。システム刷新の方針は決まっていたものの、生産計画まで統合すべきかどうかで、最後まで議論が続きました。

従来は、Excelで作成した生産予定の数字をシステムに取り込むだけでした。この方法を踏襲すれば、現場は操作も仕事の進め方も大きく変えずに済みます。ただ、「10台生産する」という数字だけでは、それぞれがどの案件に基づく計画なのか、受注の見込みはどの程度あるのかがわかりません。

一方、営業の情報とつなげれば、数字の根拠を確かめながら精度の高い計画を立てられます。ただしそれは、業務プロセスを根本から作り直すことを意味します。集計方法も操作も変わるため、現場への負担は大きい。お客さまの社内でも意見が分かれ、議論は難航しました。

──技術面では、どのような難しさがありましたか。



内田氏

:2020年当時は、生産計画まで扱える業界特化型のソリューションがなく、汎用的なプラットフォーム上に仕組みを作り込む必要がありました。また、Salesforceは個々の顧客や案件の情報を管理・共有することには強みがありますが、大量のデータを集計する処理にはアーキテクチャの工夫が必要です。生産計画の集計でシステムに過度な負荷がかからないよう、地域やブランドごとに処理を分けるなどして対応しました。

製品選定も工夫しました。コールセンターには、業務や機能への適合率が高かったService Cloudをそのまま採用。また、営業支援向けのSales Cloudでは今回の要件に対して機能が過剰になるため、営業、受注、生産計画は、固有の要件に合わせて作り込めるSalesforce Platformのライセンスで構築しました。

──最終的に統合へと踏み切れた決め手は何だったのでしょうか。

内田氏

:プロジェクトの目的に立ち返ったことです。お客さまには、部門を問わず顧客目線で仕事を進めたいという強い意向がありました。現場の使いやすさだけを優先して現行を踏襲すれば、大きな投資をしても何も変わりません。議論の末、お客さまの部長が「これは改革なのだから、チャレンジしよう」とおっしゃったことが、今でも印象に残っています。

立場や利害が異なる部門をまとめ上げた、動くデモ

──営業から製造、サービスまで、関係する部門も多かったと思います。業務を理解し、意見をまとめるうえで苦労したことはありますか。



内田氏

:工作機械の業界には似たような略語が多く、まずは用語集を作り、お客さまの公開資料も読んで業務を学びました。そのうえで難しかったのが、部門間の調整です。営業、設計、製造と、どの部門にも自分たちの業務を効率よく進めたいという考えがあり、システムを1つにまとめようとすると、どうしても利害がぶつかります。

──そのような複雑な調整を、どのように乗り越えたのでしょうか。



内田氏

:言葉だけでは、人によって完成形のイメージがずれてしまいます。そこで簡単に動くモックアップを作ってデモを見ていただき、想定と理解の違いを一つひとつ解消していきました。さらに、事務局やシステム部門の部長といったキーマンに味方になっていただき、会社の方針として発信してもらうことで、利害の異なる現場の合意形成を丁寧に進めました。

加えて、初めてお取引するお客さまだったこともあり、本来なら直接会って関係を築きたいところでしたが、コロナ禍で訪問はかなわず、打ち合わせはすべてリモートでした。だからこそ、画面や図を見せて具体的に話すことが、認識を合わせるうえで役立ちました。

──チームリーダーとしては、どのようなことを意識していましたか。

内田氏

:受注チームは6人、生産計画チームは2人ほどで、メンバーの多くは大阪・名古屋、私だけが東京という体制でした。私はメンバーの顔もよく知らない状態でのスタートだったので、まずは朝会や夕会を開き、皆さんが気持ちよく働ける環境づくりを心がけました。

また、4つの領域は業務上、分かれていても、実際にはつながっています。自分の担当領域だけでなく、データや業務が全体としてどうつながるのかを意識し、領域間の連携を見据えながら進めました。

──4つの領域を一斉に切り替えるとなると、進めるなかで危うい局面もあったのではないですか。



内田氏

:検討事項は山のようにありました。実際に営業から受注、生産計画へとつなげてみると、データがうまくつながらない、領域のあいだで検討漏れが見つかるといった課題が次々に出てきます。特に生産計画は仕組みそのものを大きく変えたので、お客さま自身も何が正しいのか判断がつきません。そこはお客さまと議論を重ねながら、当社が主体的に方向性を示して進めました。

課題は一つひとつ潰していくしかありませんが、その事象を解決するだけでは足りません。なぜ漏れてしまったのかを考え、抜けていた観点を突き止め、ほかのプロセスでも同じ観点が抜けていないか横展開して歯止めをかけることが重要だと考えています。

生産計画は「根拠ある数字」に。稼働後に見えた改革の手応え

──システムの稼働後、お客さまからはどのような声が届いていますか。



内田氏

:部門をまたいで情報を共有できる基盤として、高く評価いただいています。生産計画も、以前はただの数字の羅列でしたが、今は営業現場の情報とつながっています。「10台作る」という計画なら、その10台がどの案件から来ているのかがわかる。見込みの低い案件が含まれていれば、「なぜこれを計画に入れているのか」と、一歩踏み込んだ議論ができるようになりました。

ただ、効果を数字で示すのはこれからです。現在はお客さまが中心となってKPIを検討されており、私たちも定期的な打ち合わせに参加して意見を交わしています。

──内田さんご自身は、このプロジェクトをどう振り返りますか。



内田氏

:4つの領域を一度のリリースで切り替えたので、無事に稼働したときは大きな達成感がありました。ただ、生産計画は半年ほど先の見通しを立てる業務です。実際に半年ほど経ち、業務がきちんと回っていると確認できて、ようやく「やり切った」と思えました。挑戦の多い案件でしたが、お客さまと一緒にやり遂げられて良かったと思います。

業務・技術・プロジェクト管理のプロと、上流から挑む

──今回のような難易度の高いプロジェクトに、JSOLで取り組むおもしろさはどこにあると感じますか。



内田氏

:JSOLには、業務知識に長けた人財、技術のスペシャリスト、プロジェクト管理のプロフェッショナルなど、多様な専門性を持ったメンバーが集まっています。そうしたプロ同士が協働して難しい案件にチャレンジできる環境は、当社ならではの魅力です。

要件定義からではなく、その手前にある「経営課題に対してどうアプローチするか」という基本構想のフェーズから参画できる案件が多いのも特徴です。より上流の、経営層に近いところからお客さまと向き合い、構想から実現まで責任を持って伴走できる経験は、大きな成長につながるはずです。

──そうした環境では、どのような人が力を発揮できると思いますか。



内田氏

:わからないことを、素直に「わかりません」と言える人ですね。技術が目まぐるしく変わるなかで、一人ですべてを網羅することは不可能です。自分の得意なことは生かしつつ、知らないことは周りに聞いて、さまざまな知見を吸収していける人が強いと思います。

もう1つは、失敗を恐れない人です。JSOLには、果敢に挑戦して失敗したとしても、組織としてカバーし合えるカルチャーがあります。前例のない案件はこれから、ますます増えていくはずです。そんな課題に対しても、周囲の専門家と力を合わせながら、新しい答えを形にしていく。その挑戦を楽しめる人に、JSOLは合っていると思います。

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