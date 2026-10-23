コロナ禍の緊急事態宣言下で始まった、工作機械メーカーの業務システム刷新プロジェクト。営業、受注、生産計画、サービスという4つの業務領域を、Salesforceという1つのプラットフォームに一斉統合するという前例のない挑戦――。当時のJSOLで最大規模となったこの案件で、最後まで議論が続いたのが「生産計画まで統合すべきか」という経営と業務変革に直結する問いだった。生産計画を扱える業界特化型のソリューションもまだ存在しなかった2020年当時、JSOLはなぜ統合の道を選び、どのように実現へ導いたのか。前例のない課題に向き合い、業務とシステムの全体を俯瞰しながらプロジェクトを推進した受注・生産計画領域のチームリーダー、内田 篤氏に話を聞いた。
上流から経営課題の解決に伴走する、認定ITプロフェッショナルの役割
──現在の担当業務や、社内での役割について教えてください。
JSOLには独自のプロフェッショナル制度があり、私は「認定ITプロフェッショナル」のアプリケーションコンサルタントです。ITアーキテクトやプロジェクトマネジャーなど複数の職種があるなかで、アプリケーションコンサルタントは、お客さまの経営課題に深く寄り添い、ITを活用しながら業務とシステムの両面から解決策を共に考える役割を担っています。システム開発を始める前の構想段階からお客さまと向き合い、「経営や事業の課題を、ITでどう変えていくか」を一緒に考え、最適な形にしていきます。
分断された情報をつなぐ、Salesforceによるシステム刷新
──このプロジェクトは、どのような経緯で始まったのでしょうか。
最大の課題は、部門間で情報を共有できていないことでした。コミュニケーションはメールや電話が中心で、営業担当者が顧客とどのようなやり取りをしているかも、ほかの部門からは把握しにくい状態でした。 お客さまの経営層には、「全社員が顧客目線を持って仕事に臨む」という強い思いがありました。その実現には、部門を超えてリアルタイムに情報を集約・共有できる基盤が不可欠です。そこで当社は、既存の3システムに営業支援の機能も加えたうえで、Salesforce上に統合することを提案しました。 ──複数の業務をまとめて刷新する、大きなプロジェクトですね。
内田氏:そうですね。対象となったのは、営業、受注、生産計画、サービスの4領域です。私は受注と生産計画のチームリーダーとして、4領域をまたぐ調整や合意形成を担いながらプロジェクトを推進しました。
システム導入後の定着化支援まで含めると、約3年にわたるプロジェクトです。東京・大阪・名古屋の拠点に加え、当社のSalesforce案件としては初めてオフショアも活用。ピーク時は30人月規模と、当時のJSOLで最大規模のSalesforce案件でした。
「現状維持か、改革か」──生産計画をSalesforceに統合するという挑戦
──システムの統合にあたり、特に議論になったのはどの部分でしたか。
従来は、Excelで作成した生産予定の数字をシステムに取り込むだけでした。この方法を踏襲すれば、現場は操作も仕事の進め方も大きく変えずに済みます。ただ、「10台生産する」という数字だけでは、それぞれがどの案件に基づく計画なのか、受注の見込みはどの程度あるのかがわかりません。 一方、営業の情報とつなげれば、数字の根拠を確かめながら精度の高い計画を立てられます。ただしそれは、業務プロセスを根本から作り直すことを意味します。集計方法も操作も変わるため、現場への負担は大きい。お客さまの社内でも意見が分かれ、議論は難航しました。
──技術面では、どのような難しさがありましたか。
製品選定も工夫しました。コールセンターには、業務や機能への適合率が高かったService Cloudをそのまま採用。また、営業支援向けのSales Cloudでは今回の要件に対して機能が過剰になるため、営業、受注、生産計画は、固有の要件に合わせて作り込めるSalesforce Platformのライセンスで構築しました。 ──最終的に統合へと踏み切れた決め手は何だったのでしょうか。
内田氏:プロジェクトの目的に立ち返ったことです。お客さまには、部門を問わず顧客目線で仕事を進めたいという強い意向がありました。現場の使いやすさだけを優先して現行を踏襲すれば、大きな投資をしても何も変わりません。議論の末、お客さまの部長が「これは改革なのだから、チャレンジしよう」とおっしゃったことが、今でも印象に残っています。
立場や利害が異なる部門をまとめ上げた、動くデモ
──営業から製造、サービスまで、関係する部門も多かったと思います。業務を理解し、意見をまとめるうえで苦労したことはありますか。
──そのような複雑な調整を、どのように乗り越えたのでしょうか。
内田氏:受注チームは6人、生産計画チームは2人ほどで、メンバーの多くは大阪・名古屋、私だけが東京という体制でした。私はメンバーの顔もよく知らない状態でのスタートだったので、まずは朝会や夕会を開き、皆さんが気持ちよく働ける環境づくりを心がけました。 また、4つの領域は業務上、分かれていても、実際にはつながっています。自分の担当領域だけでなく、データや業務が全体としてどうつながるのかを意識し、領域間の連携を見据えながら進めました。
──4つの領域を一斉に切り替えるとなると、進めるなかで危うい局面もあったのではないですか。
生産計画は「根拠ある数字」に。稼働後に見えた改革の手応え
──システムの稼働後、お客さまからはどのような声が届いていますか。
──内田さんご自身は、このプロジェクトをどう振り返りますか。
業務・技術・プロジェクト管理のプロと、上流から挑む
──今回のような難易度の高いプロジェクトに、JSOLで取り組むおもしろさはどこにあると感じますか。
──そうした環境では、どのような人が力を発揮できると思いますか。
今回のプロジェクトは、まさに何もないところから、お客さまと一緒に答えを創り上げるプロセスでした。 そのうえで、システムという成果物とは別に、もう1つ大切にしている観点があります。それは、自分自身の可能性に蓋をしないということです。新たな挑戦や経験を通じて、自分の内面にもまた、「今はない答え」を創り出す可能性が秘められています。 前例のない困難なプロジェクトへの挑戦や、多様なプロフェッショナルたちとの出会いを通じて、自分の限界を決めずに成長し続ける。ものづくりだけでなく、自分自身のキャリアや内面においても「今はない、答えを創る。」という姿勢を持ち続けたいと考えています。
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