KDDIとKDDIスマートドローンは11月27日、北海道上砂川町および南富良野町において、Starlink衛星とIoTデバイスが直接通信する「au Starlink Direct for IoT」に接続したセンサーカメラや、地域常設のドローンポート「Skydio Dock for X10」を活用したクマ対策の実証実験を10月1日から11月26日まで実施した結果について発表した。

実証では上砂川町および南富良野町の山間部に、ハイクが提供するモーションセンサー搭載のIoTセンサーカメラを計8台設置。このカメラが撮影した画像は圏外エリアを含む各地点から送信され、AIがクマと識別した画像については自治体およびKDDIへ通知する仕組み。

自治体からの飛行依頼を受けて運航したドローンは、クマの通知から約15分で現場に到着したとのことだ。

実証の概要

実証において、圏内エリアでは、動物の動きを検知して撮影した画像を自動送信できた。一方、圏外エリアでは「au Starlink Direct for IoT」を通じて2時間に1回の頻度で撮影画像を送信できた。

また、実際に撮影された約1万1600枚の画像の中から、シカやイノシシなどの動物と誤ることなく、AIがクマを識別できることが確認できたとのことだ。

IoTセンサーカメラが撮影したクマ

今回の実証により、圏外エリアを含む山間部でもクマの検知から現場確認までを遠隔で行えることが確認された。自治体職員や猟友会などによる罠の見回りや現場確認の負担が軽減され、少人数での対応が可能となる。

また、職員が現場へ向かう前に状況を把握できるようになるため、初動対応の迅速化と、職員や地域住民の安全確保にもつながるという。

KDDIとKDDIスマートドローンは実証の成果を踏まえ、2027年度までにクマ対策ソリューションの提供開始を目指すとしている。