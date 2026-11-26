Terra Drone（テラドローン）は11月26日、防衛装備庁の「迎撃ドローン早期取得プログラム」で採用されたAI自律型迎撃ドローン「Terra B1」の生産を終え、同庁への納品を完了したと発表した。量産調達契約の締結から約3カ月で、国内での量産・供給体制を整えたという。

機体から通信機器まで装備一式を供給

Terra B1は、AIによる目標識別機能と自律誘導機能を備えた迎撃ドローン。同社によると、国内生産基盤を持つAI自律型迎撃ドローンが防衛装備庁に採用されたのは、国内で初めてだという。

迎撃ドローンの運用には、機体のほか、電源や制御システム、通信機器などが必要となる。今回、同社はTerra B1の機体に加え、バッテリーと充電器、制御モジュール、制御・管理用ソフトウェア、地上から機体を操作・監視するGCS用PC、通信アンテナ、通信モジュールを一式で供給した。

同社は、装備一式の供給体制を短期間で構築し、生産と納品を完了したことで、運用に必要なシステムを国内で量産・供給できる能力を確立したとしている。

国内の生産能力を拡充、海外展開も推進

同社は、今回の生産・納品を通じ、AI自律型迎撃ドローンを国内で量産・供給するための事業基盤を確立したとの認識を示している。今後は海上でのドローン活用なども視野に入れ、防衛分野のニーズを把握し、製品へ迅速に反映していくという。

また、国内の生産能力を拡充して安定供給体制を強化するとともに、海外の防衛市場への展開も進めるとしている。