Microsoftは、Windows 11のPC間データ移行機能「PC-to-PC Migration」の提供を終了した。PC-to-PC Migrationは、旧PCと新PCをローカルネットワークで接続し、ファイルや設定を直接転送する仕組みだ。

Microsoftは代替手段として、OneDriveを利用するWindowsバックアップを案内している。ただし、OneDriveの無料ストレージ容量は5GBに限られる。Microsoftは公式サポートページで同機能の提供終了を明記している。

  • Windows 11のPC間データ移行機能「PC-to-PC Migration」の提供が終了した(出典：Microsoft）

    Windows 11のPC間データ移行機能「PC-to-PC Migration」の提供が終了した(出典：Microsoft）

PC間の直接転送とOneDrive経由のバックアップ、何が違う？

ル済みアプリ、保存済みパスワードやサインイン情報、OneDrive上のファイル、BitLockerで暗号化されたドライブ、Program Filesなどのシステムフォルダーは転送対象外だった。一方、ダウンロードフォルダーや、ユーザープロファイル以外の場所に保存されたカスタムフォルダーなどは転送できた。複数のフォルダーやドライブに保存されたファイルも移行対象に指定できた。

代替として案内されているWindowsバックアップは、個人用Microsoftアカウントを使用する機能で、職場や学校のアカウントには対応しない。OneDriveによるフォルダーバックアップの対象は、デスクトップ、ドキュメント、ピクチャ、ビデオ、ミュージックの5種類となる。OneDriveの無料ストレージ容量は5GBで、それを超えるデータをクラウドに保存するには、追加容量の購入などが必要となる。

一方、Windowsバックアップには、旧機能になかった利点もある。インストール済みアプリの情報やWi-Fiネットワークなどの設定をバックアップし、新しいPCで復元できる。ただし、アプリ本体は必要に応じて再インストールする必要がある。

OneDriveを使わずにデータを移行する方法は？

Microsoftは、PC-to-PC Migrationの提供を終了した理由について、公式サポートページでは説明していない。

Windowsバックアップは、OneDriveを利用するユーザーには便利な仕組みだが、クラウドへのデータ保存を望まないユーザーにとっては、従来のPC間直接転送に代わるものではない。また、移行するデータがOneDriveの無料ストレージ容量である5GBを超える場合、追加容量の購入などが必要になる。

OneDriveを使わずにファイルを移行する場合は、USBメモリーや外付けストレージなどに旧PCのデータをコピーし、新PCへ移す方法がある。ただし、こうした方法では、Windowsの設定やアプリの情報まで一括して移行できるわけではない。

後藤大地

後藤大地

ごとうだいち

2002年にオングスを設立。IT分野を中心に、国内外の最新動向を扱うニュース記事の執筆や、専門知識を生かした書籍の執筆に取り組んでいる。技術トレンドを的確に捉え、専門的な内容を分かりやすく伝えることを得意とする。
執筆活動と並行して、企業システムの設計・開発・保守にも長年携わってきた。特にサイバーセキュリティやソフトウェア開発に関する深い知見と実務経験を持ち、技術とビジネスの両面からIT分野を捉えている。海外での取材経験も豊富で、現地企業や技術者への取材を通じ、グローバルな視点から情報を発信している。

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