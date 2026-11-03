Windows Latestは2026年10月30日(現地時間)、「Microsoft explains why Task Manager freezes right when you need it most on Windows 11」において、Windows 11でタスクマネージャーやタスクバーが応答しなくなる問題について、Microsoftの技術者であるRaymond Chen氏の説明を伝えた。

Windowsではシステムに過大な負荷がかかると操作の応答性が大幅に低下することがある。このような場合、タスクマネージャーを起動して原因の調査、回復を試みるが、CPU負荷が大きすぎるとタスクマネージャーの起動そのものが困難になる。

起動時点でタスクマネージャーの優先度を高く設定しておけば解決する問題のように考える向きもあるが、Chen氏によるとこの対応では問題を根本から解決できないという。

Microsoftの技術者であるRaymond Chen氏がWindows 11でタスクマネージャーが固まる理由を解説した

CPU負荷が高まるとWindowsの動作が遅くなる理由

近年のCPUには、4コア・8スレッドのように、1つの物理コアで複数のスレッドを同時に実行できる製品がある。この場合、OSからは8つの論理プロセッサとして認識され、最大8つのスレッドを並行して実行できる。ただし、これは同時に処理できる命令数を意味するものではない。

一方、Windowsでは数十から数百ものプロセスが動作し、それぞれが複数のスレッドを持つこともある。CPUで実行可能なスレッドの数には限りがあるため、WindowsはスケジューラーによってCPUの実行時間を各スレッドに短時間ずつ割り当てる「時分割処理」を行っている。これにより、多数のスレッドが見かけ上、同時に動作する仕組みだ。

CPUの割り当てには優先度が設定されており、優先度の高いスレッドほど実行機会を得やすい。このため、CPUに高い負荷をかけるスレッドが多数存在すると、ほかのスレッドが実行されるまでの待ち時間が長くなる。影響がシステムの処理にもおよぶと、ユーザーの操作に対する応答が遅れることになる。

では、タスクマネージャーの優先度を最大にすれば、この問題を解決できるのだろうか。MicrosoftのRaymond Chen氏は投稿において、優先度を上げるだけでは解決できない理由を説明している。

その理由の1つが、複数のスレッドによる共有リソースの競合だ。ほかのスレッドが保持するリソースの解放を待っている場合、CPUの実行優先度を上げても処理を再開できない。つまり、タスクマネージャーを優先的に実行するよう設定しても、必要なリソースを利用できなければ応答が止まることがある。

優先度を上げてもタスクマネージャーが動かない理由

CPUの実行優先度を上げても、共有リソースの競合は解消できない。ほかのスレッドが保持するリソースの解放を待っている場合、優先度を上げても処理を再開できないためだ。

Chen氏はこの仕組みを、レジの待ち行列に例えている。優先的にレジの先頭に並ぶことができても、先に会計を始めた客の支払いが終わるまでは順番が回ってこない。

Windowsには、こうした優先度の逆転に対処する「AutoBoost」と呼ばれる仕組みがある。高優先度のスレッドが、低優先度のスレッドが保持するリソースの解放を待っている場合、リソースを保持する側の優先度を一時的に引き上げ、処理を進めやすくするものだ。

ただし、リソースを保持するスレッドがネットワーク経由のファイルアクセスなど、時間のかかる処理を実行している場合は事情が異なる。CPUの実行優先度を上げても、ネットワーク処理そのものが速くなるわけではない。これが、タスクマネージャーの優先度を上げても応答を保証できない理由の1つとなる。

Windowsの優先度調整機能「AutoBoost」にも限界

Windowsは、ユーザーが操作しているアプリを優先する仕組みも備えている。Microsoftの資料によると、前面にあるアプリの優先度クラスは、バックグラウンドのプロセスに対して一定以上の水準に引き上げられる。また、キーボードやマウスの入力を受け取るウィンドウのスレッドにも、スケジューラーによる優先度の引き上げが適用される。

Chen氏は、タスクバーやタスクマネージャーにフォーカスを移すことができれば、Windowsは応答性を高めるために可能な限りの優先処理を行うと説明している。

しかし、優先度が引き上げられても、必要な共有リソースがほかのスレッドに保持されていれば、その解放を待たなければならない。リソースを保持する側の優先度を引き上げても、処理自体に時間がかかる場合は、待機時間を短縮できるとは限らない。

つまり、Windowsには操作中のアプリを優先する仕組みが用意されているものの、それだけでタスクマネージャーの応答性を保証することはできない。

タスクマネージャーが固まったときの対処法

過負荷によってタスクマネージャーを起動できない場合は、Ctrl+Alt+Deleteキーを押してセキュリティ画面を開く方法がある。この画面は独立したセキュアデスクトップ上で動作し、タスクマネージャーの起動やサインアウト、再起動などを選択できる。ただし、Windows全体が深刻な過負荷状態に陥っている場合は、この画面も応答が遅くなることがある。

特定のアプリが応答しなくなった場合は、タスクバーから直接終了させる方法もある。Windows 11の設定アプリで「システム」→「詳細設定」を開き、「タスクバー」セクションの「タスクの終了」を有効にすると、タスクバー上のアプリアイコンを右クリックして終了できる。タスクマネージャーを起動する必要がないため、操作の手間を省ける。ただし、未保存のデータが失われる可能性がある点には注意が必要だ。

いずれも応答不良が発生した際の対処法であり、確実に回復できるわけではない。Windows Latestは、システムが過負荷状態に陥った際に警告を表示し、アプリを一時停止する仕組みを改善案として挙げている。

しかし、CPU負荷を下げても、共有リソースの解放待ちが解消されるとは限らない。Chen氏が指摘するように、問題が発生しているシステムの内部から、そのシステムを修復すること自体が難しいという課題がある。