TalentXは11月2日、YKK APがAIネイティブ採用プラットフォーム「MyTalent Platform」内の採用CRM「MyTalent CRM」を導入し、選考参加者や退職者（アルムナイ）との継続的な関係構築に向け、「AP-Base -Talent Network ＆ Alumni-」を本格始動したと発表した。候補者情報を一元管理し、関心や希望に応じた情報提供と継続的なコミュニケーションに活用する。

選考参加者やアルムナイの情報を全社で活用

YKK APは、全国の拠点で蓄積してきた選考参加者やアルムナイとの接点を、全社横断で候補者という資産として活用したいと考えていた。そこで、過去の候補者や転職潜在層などのデータをタレントプールとして一元管理する「MyTalent CRM」を導入。AP-Base -Talent Network ＆ Alumni-を本格的に始動した。

TalentXによると、MyTalent CRMは、候補者の行動履歴を基にAIが転職意向の度合いを可視化し、最適なタイミングで求人やコンテンツを自動レコメンドするというもの。スカウト文面の生成や配信などにもAIを活用するという。

AP-Base -Talent Network ＆ Alumni-は、選考参加者などを対象とする「Talent Network」と、退職者を対象とする「Alumni」から成る。候補者との継続的かつ双方向のコミュニケーションを通じ、中長期的な関係を築く「巡環型採用モデル」の構築を目指す。

YKK APは、採用に至らなかった候補者を含め、一度生まれた接点を継続的な関係として捉える。候補者が転職やキャリアを考える機会を迎えた際、同社が選択肢の一つに挙がるような中長期的な関係を築きたいとしている。