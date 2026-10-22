ビズリーチは10月22日、NTTが「社内版ビズリーチ by HRMOS」を導入したことを発表した。

NTTグループは、社員のスキルや経験、キャリア志向を基に、組織側から社員へ直接オファーする新たな人事制度「NTT Group Job Scout」を2026年10月に開始している。その基盤に、ビズリーチが提供する「社内版ビズリーチ by HRMOS」を活用。NTTドコモグループやNTTデータグループなどを含む66社、約10万名を対象に運用を開始し、社員の新たなキャリア機会の創出やグループ全体での人的資本活用につなげるという。

社員からの応募に加え、組織側から人材にアプローチ

NTTグループは、人的資本を企業価値向上の重要な基盤と位置付けている。これまでにも管理職へのジョブ型人事制度の導入や、社内公募制度「NTT Group Job Board」の拡充などを進めてきた。

一方、既存の社内公募制度は社員自身の応募を起点とする。そのため、社員が自らの可能性に気付いていない場合や、応募に踏み出せない場合もあるという。

そこで新たに開始したのが「NTT Group Job Scout」である。社員のスキルや経験、キャリア志向と、事業側が求める人材ニーズを結び付けるオファー型の人事制度だ。

スキルやキャリア志向から候補者を検索、組織から直接オファー

「NTT Group Job Scout」では、社員が自身の希望するキャリアプランを基に「異動希望情報および制度利用希望」を登録する。人材を求める組織は、その情報から候補者を検索。そのうえで、対象となる社員へ「社内スカウト」を直接送信できる。

制度の基盤となるのが「社内版ビズリーチ by HRMOS」である。同サービスの社内スカウト機能は、転職サイト「ビズリーチ」のスカウトの仕組みを社内向けに応用したものだ。組織は、必要なスキルや経験を持つ社内人材へ直接アプローチできる。

社員側では、自身では想定していなかった事業領域やポジションから社内スカウトを受け取る可能性が生まれる。NTTグループは、こうした仕組みを通じて、社員がキャリア志向に沿ってスキルや経験を生かせる新たなキャリア機会の発見につなげる考えだ。

66社・約10万名を対象に運用開始

「NTT Group Job Scout」は、NTTグループ共通のタレントマネジメント基盤を利用しているグループ会社を対象に運用する。

対象にはNTTドコモグループ、NTTデータグループ、NTT東日本グループ、NTT西日本グループなどが含まれ、対象規模は66社、約10万名となる。

NTTグループは同制度を通じ、社員と組織が相互に成長する1つの人材市場「タレントマーケットプレイス」へと、グループ全体を進化させることを目指す。