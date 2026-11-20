エンは11月18日、派遣求人情報サイト「エン派遣」に掲載された求人情報をもとに、2026年10月度の三大都市圏の募集時平均時給を発表した。平均時給は1,728円で、6ヵ月連続で過去最高を更新した。

三大都市圏の平均時給

三大都市圏の平均時給は前月比で2円(0.1%)、前年同月比で18円(1.1%)上がった。前年同月を上回るのは49ヵ月連続だという。

職種別に見ると、オフィスワーク・事務系は1,723円(前月比15円増、前年同月比39円増)で、過去最高を更新した。例年10月は9月の繁忙期が終わって求人の動きが落ち着く時期だが、今年は「経理・財務・会計・英文経理」や「総務・人事・労務」を中心に、専門性や難度が高い求人が増えた。

人材確保に向けた時給の引き上げも、平均時給を押し上げたという。また、サイバーセキュリティ部門の事務職など、情報セキュリティ関連の求人も見られた。

営業・販売・サービス系は1,694円で、前月比5円下がり、前年同月比では49円上がった。例年どおり年末調整や確定申告などに関するコールセンター求人が増えたことに加え、情報漏洩に伴う問い合わせ窓口の大量募集も多く掲載された。これにより時給の低い求人が増え、前月比ではやや下がったという。

一方、同系統の「窓口・ショールーム・カウンター受付」では、商業施設の特設カウンターや通信サービスの受付など、年末商戦向けの求人が増えた。接客経験やコミュニケーション力を求める求人も多く、人材確保が難しいことから時給が上がったとされる。

三大都市圏の職種別平均時給は、全職種で前年同月比プラスとなった。各職種の平均時給は以下のとおり。

オフィスワーク・事務系: 1,723円(前年同月比39円増)

1,723円(前年同月比39円増) 営業・販売・サービス系: 1,694円(同49円増)

1,694円(同49円増) クリエイティブ系: 2,096円(同79円増)

2,096円(同79円増) IT・エンジニア系: 2,801円(同123円増)

2,801円(同123円増) 技術系: 2,106円(同28円増)

2,106円(同28円増) 医療・介護・福祉・教育系: 1,508円(同8円増)

1,508円(同8円増) 軽作業・物流・工場・その他: 1,417円(同63円増)

このうち、医療・介護・福祉・教育系と軽作業・物流・工場・その他も過去最高を記録した。前年同月比の上昇額はIT・エンジニア系が最も大きく、クリエイティブ系、軽作業・物流・工場・その他が続いた。時給額もIT・エンジニア系が最も高く、技術系、クリエイティブ系の順だった。

関東では平均時給が前年から27円増

エリア別の平均時給は、関東が1,815円(前年同月比27円増)、東海が1,525円(同35円増)、関西が1,570円(同40円増)で、全エリアで前年同月比プラスとなった。

今後は各社の人材募集が年末年始向けに移っていくという。季節性のある募集が増えるため、求職者にとっては仕事の選択肢が増える見込みとしている。