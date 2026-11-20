ディップは11月18日、求人情報サイト「はたらこねっと」に掲載された派遣・紹介予定派遣の求人広告データをもとに、2026年10月度の三大都市圏の派遣時給データを発表した。平均時給は1,664円で、前年同月比16円増、前月比2円減となった。

平均時給が最も高かったのはIT・エンジニア系

派遣・紹介予定派遣の求人件数は約24万8,000件で、前年同月比31.0%増、前月比2.7%増だったという。

エリア別では、全エリアで前年同月を上回った。関東は1,737円(前年同月比1円増、前月比7円減)、東海は1,519円(同34円増、同10円増)、関西は1,572円(同45円増、同7円増)だった。

職種別では、6職種のうち5職種で前年同月を上回った。各職種の平均時給は以下のとおり。

事務・オフィス系: 1,658円(前年同月比49円増、前月比6円増)

1,658円(前年同月比49円増、前月比6円増) 販売・営業・飲食・サービス系: 1,632円(同54円増、同22円増)

1,632円(同54円増、同22円増) WEB・クリエイター系: 1,923円(同54円増、同1円増)

1,923円(同54円増、同1円増) IT・エンジニア系: 2,368円(同25円増、同37円増)

2,368円(同25円増、同37円増) 医療・介護・研究・教育系: 1,659円(同17円減、同10円減)

1,659円(同17円減、同10円減) 工場・軽作業・物流・土木系: 1,489円(同63円増、同18円増)

平均時給が最も高かったのはIT・エンジニア系の2,368円で、前年同月比の上昇額が最も大きかったのは工場・軽作業・物流・土木系の63円増だった。一方、医療・介護・研究・教育系のみが前年同月を下回った。

調査は、同社が運営する「はたらこねっと」に掲載された求人情報から、雇用形態が「一般派遣」「紹介予定派遣」の求人を抽出し、募集時の平均時給を集計したもの。残業手当や深夜手当、休日手当、通勤手当、賞与など、基本時給以外の報酬は含まれていない。

対象エリアは、関東が東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、東海が愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、関西が大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県。