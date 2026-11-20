ディー・エヌ・エー（DeNA）は11月20日、AIエージェントサービス「AI社員 by DeNA」を外部企業向けに提供すると発表した。2026年11月から事前登録を開始し、順次サービスを提供する。

同サービスは、AIに個人とは独立したアカウントを発行し、部署に所属するメンバーとして業務を任せられる仕組み。DeNA社内ではすでに30人のAI社員が稼働しており、購買、情報システム、インフラ、IT品質管理、営業などの部門で活用しているという。

例えば、購買部門では申請内容と見積書、資産管理台帳の照合、インフラ部門ではシステム障害発生時の初動調査を担当。営業部門では見積書や契約書の草案作成などを支援しているそうだ。

AIに固有アカウントを付与、トークン使用量を「勤務時間」として管理

AI社員は、人間の社員と同様に名前やメールアドレス、所属部署などを持つ。Microsoft TeamsやSlackなど、企業が普段使用しているチャットツールから業務を依頼でき、複数の業務ツールを横断してタスクを進める。

特徴の一つが、AIの利用量を社員の勤務管理になぞらえて扱う点だ。AI社員の稼働量に当たるトークン使用量を「勤務時間」、使いすぎを防ぐ利用上限を「残業上限」のように管理する。

また、AI社員ごとに業務に必要な最小限のアクセス権限を付与できる仕組み。各システムには固有IDによる操作ログが記録されるため、AIが実行した操作と人間の判断を区別して確認できる。

誤操作を防ぐため、実際の処理を実行する前に試行するドライラン機能も備える。AI社員の権限を超える作業については人間に相談して承認を求める仕組みとし、契約や発注の最終承認、採用の合否判定などは人間が担う。

社内では8営業日で52.6時間分の業務を担当

AI社員は配属後、メンター役の社員から業務の進め方やチームのルールを教わりながら、担当できる業務を増やしていく。

社内横断検索やログの要約などは配属初日から実行できるという。定常業務については、人間の社員と一緒に作業を進めながら手順を習得し、必要に応じてスクリプト化して定期実行することも可能だ。

DeNAによると、会計システムの開発・保守チームに配属されたAI社員は、8営業日で52.6時間分の業務を担当した。これは同社が8時間勤務を基準に換算した場合、1日平均で約8割に相当する業務量。

対応ツールの社内実績には、Microsoft Teams、Microsoft 365、Slack、Google Workspace、Confluence、Jira、GitHub、kintone、AWS、Google Cloudなどがある。連携できる範囲は導入形態によって異なる。

外部企業への提供では、DeNAがAI社員の稼働基盤の構築・運用、初期設定、導入後の育成支援を担当する予定だ。料金体系は初期費用と月額費用で、従量課金を含む。具体的な金額は個別見積もりとなる。